Osmaniye'de 'TIR'ajik kaza! Kabinde sıkışan sürücü can verdi
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Sakızgediği mevkisinde feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.
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Osmaniye'de seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.Kabinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
Canip Özkan (59) idaresindeki TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği mevkisinde seyir halindeki bir başka TIR'a arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle TIR'da sıkışan Özkan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Özkan'ın cansız bedeni incelemenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam