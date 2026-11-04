UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Osmaniye'de 'TIR'ajik kaza! Kabinde sıkışan sürücü can verdi

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) Sakızgediği mevkisinde feci bir kaza meydana geldi. Seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Osmaniye'de 'TIR'ajik kaza! Kabinde sıkışan sürücü can verdi

Osmaniye'de seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Video Oynatma İkonu Kabinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Canip Özkan (59) idaresindeki TIR, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği mevkisinde seyir halindeki bir başka TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle TIR'da sıkışan 59 yaşındaki sürücü can verdi (Foto: DHA)Çarpmanın şiddetiyle TIR'da sıkışan 59 yaşındaki sürücü can verdi (Foto: DHA)

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle TIR'da sıkışan Özkan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti (Foto: DHA)TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti (Foto: DHA)



Sağlık ekipleri, Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkan'ın cansız bedeni incelemenin ardından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorumda eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi Firdevs Ünal kazada hayatını kaybetti: Tır şoförünün çektiği görüntüler ortaya çıktıÇorumda eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi Firdevs Ünal kazada hayatını kaybetti: Tır şoförünün çektiği görüntüler ortaya çıktı
Çorum'da eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi Firdevs Ünal kazada hayatını kaybetti: Tır şoförünün çektiği görüntüler ortaya çıktı

Türk öğrenci Zeynep Elif Altınkeser matematikte dünya birincisi! 25 soruda 25 doğru
SONRAKİ HABER

25'te 25 yapıp dünya birincisi oldu!

 Hatay'da bozuk dönerden zehirlenme şüphesi: 34 kişi hastaneye kaldırıldı
ÖNCEKİ HABER

Hatay'da 34 kişi hastaneye kaldırıldı
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler