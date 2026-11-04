Hatay'da bozuk dönerden zehirlenme şüphesi: 34 kişi hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir dönerciden yedikleri yemek sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 34 kişi tedavi edilerek taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, işletme belediye ekiplerince mühürlendi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 34 kişinin hastaneye başvurmasının ardından döner işletmesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
İşletmeden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının beklendiği, hastanede tedavi gören 8 kişinin de aralarında bulunduğu tüm vatandaşların taburcu edildiği öğrenildi.
34 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU
Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.
Mahallede faaliyet gösteren El Melekiy isimli döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi, rahatsızlanmaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Hastaların 8'i hastanede tedavi altına alınırken, diğerleri ayakta tedavi edildi.
Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmeden numune alındı.
Yayladağı Belediyesi ekipleri ise işletmeyi mühürledi. Numune sonuçlarının beklendiği olayda, tedavileri tamamlanan hastaların tamamının taburcu edildiği öğrenildi.