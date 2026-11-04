UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Hatay'da bozuk dönerden zehirlenme şüphesi: 34 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir dönerciden yedikleri yemek sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 34 kişi tedavi edilerek taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, işletme belediye ekiplerince mühürlendi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hatay'da bozuk dönerden zehirlenme şüphesi: 34 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 34 kişinin hastaneye başvurmasının ardından döner işletmesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

İşletmeden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının beklendiği, hastanede tedavi gören 8 kişinin de aralarında bulunduğu tüm vatandaşların taburcu edildiği öğrenildi.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 34 kişi hastaneye başvurdu. (Foto: İHA)Hatay’ın Yayladağı ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 34 kişi hastaneye başvurdu. (Foto: İHA)

34 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE BAŞVURDU
Olay, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede faaliyet gösteren El Melekiy isimli döner işletmesinde yemek yiyen 34 kişi, rahatsızlanmaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yayladağı Belediyesi ekipleri işletmeyi mühürledi. (Foto: İHA)Yayladağı Belediyesi ekipleri işletmeyi mühürledi. (Foto: İHA)

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Hastaların 8'i hastanede tedavi altına alınırken, diğerleri ayakta tedavi edildi.

Olayın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmeden numune alındı.

Yayladağı Belediyesi ekipleri ise işletmeyi mühürledi. Numune sonuçlarının beklendiği olayda, tedavileri tamamlanan hastaların tamamının taburcu edildiği öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hatay'da bozuk dönerden zehirlenme şüphesi: 34 kişi hastaneye kaldırıldı-4 Hatay'da bozuk dönerden zehirlenme şüphesi: 34 kişi hastaneye kaldırıldı-5 Hatay'da bozuk dönerden zehirlenme şüphesi: 34 kişi hastaneye kaldırıldı-6

Osmaniye'de 'TIR'ajik kaza! Kabinde sıkışan sürücü can verdi
SONRAKİ HABER

Osmaniye'de 'TIR'ajik kaza!
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler