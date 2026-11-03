Çorum'da eski milli güreşçi Burak Ünal ve eşi Firdevs Ünal kazada hayatını kaybetti: Tır şoförünün çektiği görüntüler ortaya çıktı
Çorum'un Boğazkale ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı feci kazada eski milli güreşçi Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal (26) hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır şoförü M.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemede, tır sürücüsünün kaza sırasında cep telefonuyla görüntü çektiği belirlendi.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki eski millî güreşçi Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal (26) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Burak Ünal yönetimindeki 34 VA 3203 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki 19 AHG 339 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan çiftin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eski milli güreşçi Burak Ünal'ın Boğazkale Devlet Hastanesinde, eşi Firdevs Ünal'ın ise Sungurlu Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Tır şoförü M.Ö., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede, tır sürücüsü M.Ö.nün kaza sırasında cep telefonu kamerasıyla görüntü çektiği belirlendi.
Görüntüde, karşı yönden gelen otomobilin virajı dönerken tırın bulunduğu şeride geçtiği görülüyor.
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