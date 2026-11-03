Çorum'un Boğazkale ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki eski millî güreşçi Burak Ünal (30) ile eşi Firdevs Ünal (26) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sungurlu-Boğazkale kara yolu Evci köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Burak Ünal yönetimindeki 34 VA 3203 plakalı otomobil, M.Ö. idaresindeki 19 AHG 339 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Burak Ünal ile eşi Firdevs Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan çiftin cenazeleri, Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.