Türk öğrenci Zeynep Elif Altınkeser, Berlin'de düzenlenen uluslararası Einstein Olimpiyatları'nda tarihi bir başarıya imza attı. (Fotoğraflar: AA)

Altınkeser, fen bilimleri kategorisinde ise dünya altıncısı olarak ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandırdı. Matematiğe olan ilgisinin henüz ilkokul birinci sınıfta başladığını ve anaokulundayken çarpma ve bölme yapabildiğini belirten şampiyon Zeynep Elif, başarısının sırrını şu sözlerle özetledi:

"Bu sınava çok çalıştım, yaz tatilinde günde 9 saat matematik çözdüm. 2 saatlik sınav süresinin tamamını kullandım. 'Yanlışım vardır' diye süre bitene kadar soruları tekrar tekrar kontrol ettim. Gönülden isteyince ve çok çalışınca birincilik geliyor."

Başarısına emeği olanlara teşekkür eden Altınkeser, anaokulundayken çarpma ve bölme işlemlerini yapabildiğini, konuları hızlı öğrendiğini ifade etti. Annesi Mediha Ayşegül Altınkeser de kızının küçük yaşlardan itibaren matematik ve fen bilimlerine ilgi duyduğunu, aile olarak bu ilgisini desteklediklerini vurguladı.



Kızının elde ettiği derecenin kendilerini gururlandırdığını belirten Altınkeser, "Çok gururluyuz. Vatanımıza da böyle bir derecenin gelmesi bizi çok onurlandırdı. Bizi yalnız bırakmayan devletimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze, T3 Vakfına ve okulumuza çok teşekkür ederim" dedi.