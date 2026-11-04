Nevşehir'de tanımadığı kadına tokat attı, işitme kaybına yol açtı! Saldırganın yakalanma görüntüleri de ortaya çıktı
Nevşehir’de kaldırımda bekleyen Suriye uyruklu Suriya Eddiyab’a aniden tokat atan Tolga Çelik "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Saldırı sonucu kulağında işitme kaybı oluşan kadının sağlık raporunda, yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinde kadına vurmadığını, kolunun yanlışlıkla çarptığını öne süren şüphelinin yakalanması ve kadına sağlık ekiplerinin müdahalesine ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Nevşehir'de bir iş yeri önünde bekleyen kadına yaklaşarak tokat attığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. O anların ardından şahsın yakalanma ve emniyete götürülme anlarının da güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
SOKAKTA BEKLEYEN KADINA TOKAT ATTI
Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırımda beklediği sırada tanımadığı bir kişinin kendisine tokat attığını iddia eden Suriya Eddiyab (46), polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunan Tolga Çelik (38) olduğunu belirledi.Kadına tokat attı: O anlar kamerada
AKILLARA ZİYAN SAVUNMA: KOLUM ÇARPTI
Gözaltına alınan Tolga Ç, emniyetteki ifadesinde, kadına vurmadığını ve yanlışlıkla kolunun çarptığını öne sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda bekleyen Eddiyab'ın yanına yaklaşan şüphelinin aniden tokat vurduktan sonra uzaklaştığı, çevredekilerin kadına yardım etmeye çalıştığı görülüyor.
Eddiyab'ın sağlık kontrolünde tokat nedeniyle basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte işitme kaybı yaşadığı öğrenildi.
"AĞRIDAN UYUYAMIYORUM"
Suriye uyruklu Eddiyab, yaptığı açıklamada, "Marketten bir şeyler alıp eve gelecektim. Telefona bakarken tokat vurdu. Çevredekiler koşup adamı tutup getirdi. Markettekiler su ve kolonya verdi. Allah hepsinden razı olsun. Acaba adam beni birine mi benzetti veya hasta mı bilmiyorum. Bir şey de demiyorum. Adama 'abi neden böyle yaptın?' dedim, özür diledi. Şimdi az duyuyorum. Her ay teste gideceğim, altı ay sonra yeniden kontrol yapılacak. Kulağımda hava var gibi hissediyorum. Ağrıdan uyuyamıyorum." diye konuştu.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, tokat atma anı ile birlikte ambulansın gelmesi ve saldırganın yakalanarak emniyete götürülme anının da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.