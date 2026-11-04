Şiddete maruz kalan Suriya Eddiyab (Foto: AA)

"AĞRIDAN UYUYAMIYORUM"

Suriye uyruklu Eddiyab, yaptığı açıklamada, "Marketten bir şeyler alıp eve gelecektim. Telefona bakarken tokat vurdu. Çevredekiler koşup adamı tutup getirdi. Markettekiler su ve kolonya verdi. Allah hepsinden razı olsun. Acaba adam beni birine mi benzetti veya hasta mı bilmiyorum. Bir şey de demiyorum. Adama 'abi neden böyle yaptın?' dedim, özür diledi. Şimdi az duyuyorum. Her ay teste gideceğim, altı ay sonra yeniden kontrol yapılacak. Kulağımda hava var gibi hissediyorum. Ağrıdan uyuyamıyorum." diye konuştu.