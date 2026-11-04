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Beylikdüzü'nde dehşet anları! Taksici yayaya çarptı: Durmadan yoluna devam etti

Beylikdüzü Gürpınar'da sabah saatlerinde işe gitmekte olan bir vatandaşa çarparak havaya savuran ticari taksi, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan yayanın hastanedeki tedavisi sürerken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Beylikdüzü'nde dehşet anları! Taksici yayaya çarptı: Durmadan yoluna devam etti

Beylikdüzü'nde işe giden vatandaşa çarpan ticari taksi durmadan yoluna devam etti. Yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YAYAYA ÇARPAN TAKSİCİ DURMADAN DEVAM ETTİ
Kaza dün sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde işe giden bir vatandaşa caddeye dönüş yapan ticari taksi çarparak metrelerce havaya savurdu.

Video Oynatma İkonu Yayaya çarpan taksinin kaçtığı anlar kamerada

Kaza sonrası yaya ağır yaralanırken ticari taksi ise olay yerinde durmadan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beylikdüzü'nde işe giden vatandaşa ticari taksi çarptı, olay yerinden kaçtı. (Foto: İHA)Beylikdüzü'nde işe giden vatandaşa ticari taksi çarptı, olay yerinden kaçtı. (Foto: İHA)

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın karşıya geçerken taksinin çarpması, havaya savrulması ve taksinin kaçması yer aldı.

Ağır yaralanan yayanın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (Foto: İHA)Ağır yaralanan yayanın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. (Foto: İHA)

"KAFATASINDA VE KABURGALARINDA ÇATLAKLAR VARMIŞ"
Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Şakir Yıldız isimli vatandaş, "Vatandaş buraya arabasını park etmiş. Karşı tarafta ATM'den para çekmeye gelen kontrolsüz şahıs adamı fark etmeyerek çarpıp kaçıyor. Galiba kafatasında ve kaburgalarında çatlaklar varmış" dedi.

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