Kaza sonrası yaya ağır yaralanırken ticari taksi ise olay yerinde durmadan kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

YAYAYA ÇARPAN TAKSİCİ DURMADAN DEVAM ETTİ Kaza dün sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde işe giden bir vatandaşa caddeye dönüş yapan ticari taksi çarparak metrelerce havaya savurdu.

Beylikdüzü'nde işe giden vatandaşa çarpan ticari taksi durmadan yoluna devam etti. Yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beylikdüzü'nde işe giden vatandaşa ticari taksi çarptı, olay yerinden kaçtı. (Foto: İHA)



O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın karşıya geçerken taksinin çarpması, havaya savrulması ve taksinin kaçması yer aldı.