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Bursa Gemlik’te kazazedelere yardıma gidenlere otomobil çarptı: 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, refüje çarpan otomobilde bulunanlar ile onlara yardım etmek için duran araçtan inen kişilere başka bir otomobil çarptı. Kazada 30 yaşındaki Mecit Can yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

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Bursa Gemlik’te kazazedelere yardıma gidenlere otomobil çarptı: 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa istikametinde, Gemlik mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil refüje çarptı.

Video Oynatma İkonu Orhangazi'de kazayı görüp yardıma inen Mecit Can hayatını kaybetti

Bursa Gemlik’te sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil refüje çarptı. (Foto: İHA)Bursa Gemlik’te sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil refüje çarptı. (Foto: İHA)

YARDIM İÇİN DURDULAR, İKİNCİ ARACIN ÇARPMASIYLA SAVRULDULAR

Kazayı gören kişilerin bulunduğu bir araç, yardım için durdu. Araçtan inerek kazazedelerin yanına giden kişiler ile refüje çarpan otomobildekilere, aynı yönde ilerleyen 58 ADC 704 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurda yığınına döndü.

Kazazedelere yardıma gidenlere aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. (Foto: İHA)Kazazedelere yardıma gidenlere aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. (Foto: İHA)

MECİT CAN HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 41 AEE 729 plakalı otomobilde bulunan Mecit Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada Mecit Can hayatını kaybetti. (Foto: İHA)İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada Mecit Can hayatını kaybetti. (Foto: İHA)

ARAÇLAR KALDIRILDI, OTOYOLDA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Yunus Akseki
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