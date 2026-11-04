Bursa Gemlik’te sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda otomobil refüje çarptı. (Foto: İHA)

YARDIM İÇİN DURDULAR, İKİNCİ ARACIN ÇARPMASIYLA SAVRULDULAR

Kazayı gören kişilerin bulunduğu bir araç, yardım için durdu. Araçtan inerek kazazedelerin yanına giden kişiler ile refüje çarpan otomobildekilere, aynı yönde ilerleyen 58 ADC 704 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurda yığınına döndü.