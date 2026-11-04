Bursa Gemlik’te kazazedelere yardıma gidenlere otomobil çarptı: 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, refüje çarpan otomobilde bulunanlar ile onlara yardım etmek için duran araçtan inen kişilere başka bir otomobil çarptı. Kazada 30 yaşındaki Mecit Can yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa istikametinde, Gemlik mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil refüje çarptı.
YARDIM İÇİN DURDULAR, İKİNCİ ARACIN ÇARPMASIYLA SAVRULDULAR
Kazayı gören kişilerin bulunduğu bir araç, yardım için durdu. Araçtan inerek kazazedelerin yanına giden kişiler ile refüje çarpan otomobildekilere, aynı yönde ilerleyen 58 ADC 704 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da hurda yığınına döndü.
MECİT CAN HAYATINI KAYBETTİ, 9 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, 41 AEE 729 plakalı otomobilde bulunan Mecit Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 9 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ARAÇLAR KALDIRILDI, OTOYOLDA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.