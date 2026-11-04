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İzmir'de palmiye ağacını yakan 2 öğrenci fidan dikme şartıyla salıverildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir lisenin bahçesindeki palmiye ağacını ateşe veren öğrenciler, alevlerin önünde gülerek poz verdi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan soruşturmada 2 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 çocuk, 50'şer fidan dikme şartı ile ailelerine teslim edildi.

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İzmir'de palmiye ağacını yakan 2 öğrenci fidan dikme şartıyla salıverildi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.Okul bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe veren öğrenciler, ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

"PROFESYONEL YAKTI"

Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği açıkça görüldü. Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı.

Okul bahçesindeki ağacı yakıp alevlerin önünde poz verdiler

Video Oynatma İkonu Okul bahçesindeki ağacı yakıp alevlerin önünde poz verdiler

2 ÇOCUĞA GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu cümleler aktarıldı:

İzmir'de lise öğrencileri palmiye ağacını yaktı. (Fotoğraflar: İHA)İzmir'de lise öğrencileri palmiye ağacını yaktı. (Fotoğraflar: İHA)

"Sosyal medya platformlarında, İzmir ili Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü içerisinde bulunan bir ağacın ateşe verildiğine ilişkin paylaşılan görüntüler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ihbar kabul edilerek olayla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında; söz konusu olayın eğitim kampüsü içerisinde öğrenim gören 2 çocuk tarafından gerçekleştirildiği yönünde tespit edilmiştir. Olayın aydınlatılması amacıyla; olay yeri inceleme çalışmalarının yapılması, itfaiye raporunun temin edilmesi, kamera kayıtlarının incelenmesi, tanık beyanlarının alınması ve ilgili delillerin toplanmasına yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. Kimlikleri tespit edilen gözaltına alınan adli süreçteki 2 çocuk hakkında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiş olup, ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığımız Çocuk Suçları Soruşturma Bürosunca işlemleri yapılmaktadır."

İzmir'de palmiye yakan 2 çocuk 50’şer adet fidan dikme şartıyla salıverildi.İzmir'de palmiye yakan 2 çocuk 50’şer adet fidan dikme şartıyla salıverildi.

50'ŞER FİDAN DİKME ŞARTIYLA SALIVERİLDİLER

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki çocuk, 50'şer adet fidan dikme şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak, ailelerine teslim edildi.

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