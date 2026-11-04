Tekirdağ'da geçtiğimiz ocak ayında kan donduran bir cinayet işlendi. İnci Çalışkan, öz teyzesi Binnaz Eriş'in boğazını kesti. Evdeki 1 milyon lira değerindeki altın ve paraları çaldı. Ardından teyzesinin cansız bedenini kolonya dökerek ateşe verdi. Olay yerinde timsah gözyaşları döken zanlı, polisin takibiyle yakalandı.

Tekirdağ'da İnci Çalışkan, öz teyzesi Binnaz Eriş'i öldürmek ve evdeki 1 milyon lira değerindeki altın ve parayı çalmakla suçlanıyor. (Fotoğraflar: DHA)

'KARNINA BIÇAK SAPLASAM...'

Sanığın cinayetten önce arama motorlarında ve yapay zekâ uygulamalarında araştırmalar yaptığı belirlendi. Çalışkan'ın "İz bırakmadan adam öldürme", "Nasıl ceset yok edilir?" ve "Karnına bıçak saplasam çabuk ölür mü?" başlıklarını sorguladığı saptandı.

Duruşmada yasak aşk ve şantaj iddiaları da havada uçuştu. Azmettiricilikle suçlanan Ömer B., iddiaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Şubat 2027'ye ertelendi.