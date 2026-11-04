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Kan donduran teyze cinayetinde yapay zekâ detayı! İnci Çalışkan'ın aramaları ortaya çıktı

Teyzesi Binnaz Eriş’i boğazını keserek katledip evini ateşe veren İnci Çalışkan’ın yargılanmasına başlandı. Hazırlanan iddianamede,katil zanlısının cinayetten önce yapay zekaya “İz bırakmadan adam öldürme” ve “Ceset nasıl yok edilir?” gibi kan donduran sorular sorduğu ortaya çıktı.

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Kan donduran teyze cinayetinde yapay zekâ detayı! İnci Çalışkan'ın aramaları ortaya çıktı

Tekirdağ'da geçtiğimiz ocak ayında kan donduran bir cinayet işlendi. İnci Çalışkan, öz teyzesi Binnaz Eriş'in boğazını kesti. Evdeki 1 milyon lira değerindeki altın ve paraları çaldı. Ardından teyzesinin cansız bedenini kolonya dökerek ateşe verdi. Olay yerinde timsah gözyaşları döken zanlı, polisin takibiyle yakalandı.

Tekirdağ'da İnci Çalışkan, öz teyzesi Binnaz Eriş'i öldürmek ve evdeki 1 milyon lira değerindeki altın ve parayı çalmakla suçlanıyor. (Fotoğraflar: DHA)Tekirdağ'da İnci Çalışkan, öz teyzesi Binnaz Eriş'i öldürmek ve evdeki 1 milyon lira değerindeki altın ve parayı çalmakla suçlanıyor. (Fotoğraflar: DHA)

'KARNINA BIÇAK SAPLASAM...'

Sanığın cinayetten önce arama motorlarında ve yapay zekâ uygulamalarında araştırmalar yaptığı belirlendi. Çalışkan'ın "İz bırakmadan adam öldürme", "Nasıl ceset yok edilir?" ve "Karnına bıçak saplasam çabuk ölür mü?" başlıklarını sorguladığı saptandı.

Duruşmada yasak aşk ve şantaj iddiaları da havada uçuştu. Azmettiricilikle suçlanan Ömer B., iddiaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk hâlinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Şubat 2027'ye ertelendi.

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