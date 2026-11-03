İddianamede, şüphelilerin dosya kapsamı değerlendirildiğinde aynı fikir eylem birliği içerisinde Remzi Sati ile oğlu Muhammed'i tasarlayarak ve canavarca hisle ateş etmek ve yakmak suretiyle öldürdüklerinin anlaşıldığı belirtilerek 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kriminal raporlarda ise bazı şüphelilerin kıyafetlerinde atış artığı bulgularına rastlandığı, olay saatinde şüphelilerin telefonlarını kapattığı veya baz istasyonu kayıtlarının olay yeriyle örtüştüğü kaydedildi.

İddianamede; sanığın 'kolonya kullandım' beyanına karşın cesetlerin kömürleşmiş ve karbon halini almış olması nedeniyle yakma işleminin benzin gibi kuvvetli bir yanıcı maddeyle gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verildi.

Savcılık, iki sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına SEGBİS aracılığıyla tutuklu sanık Ali Mert İldeniz, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile bazı tanıklar katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise duruşmada hazır bulunmadı.

Savcılık mütalaasında, tutuksuz sanıkların beraatı, kıyafetlerinde swap izi bulunan M.K. ile Ali Mert İldeniz'in, Remzi Sati ve oğlunu öldürmekten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, ayrıca Ali Mert İldeniz'in ruhsatsız silah bulundurma suçundan da cezalandırılması talep edildi.

'OLAY YERİNDE ET PARÇASI GÖRDÜM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen jandarma personeli M.A., olay yerine giden ilk ekipte bulunduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde ilk gittiğimizde araç kül olmuş ve lastik izleri vardı. Orada bir et parçası gördüm. Remzi'nin cesedi kül olmuştu. O et parçası da çocuğuna aitti. Daha sonra ekip arkadaşlarımızla olay yerinde incelemelerde bulunurken birkaç metre ileride bir dilsiz adam gördük.

Bu kişi yanan arabayı göstererek el kol işaretleriyle, 'Benzin döktüler, yangın çıktı' diye işaret ederek, 'Ben gözümle gördüm' dedi. O dilsiz vatandaş yalnızdı ve yanında kimse yoktu.

Hayvanları da ilerideydi. Ben ona 'kaç kişi vardı' diye el kol hareketleriyle soru sordum ancak net bir şey demedi. Daha sonra olay yerinde çalışırken bir sürü lastik izi vardı. Ben bu el kol hareketleriyle ilgili tutanak tutulduğunu hatırlamıyorum" dedi.