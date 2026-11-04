Çalınan gümüşler. (Foto: DHA)

"ÇALINAN GÜMÜŞ ZİNCİRLERİM OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Çalınan gümüşlerinin bir kısmını satın aldığını belirten Şengül, "Olaydan 2 hafta sonra evime gitmeye hazırlanırken bir kuyumcu arkadaşım aradı ve gümüş bozdurmak isteyen bir müşterisi olduğunu söyleyerek beni çağırdı. Kuyumcuya gittiğimde çalınan gümüş zincirlerim olduğunu fark ettim. Her bir zincir 2 gram ağırlığında ve yatırım yapılmayacak ürünler. Müşteriye nereden aldığını sorduğumda, Adıyaman'dan yatırım için aldığını söyledi. Biraz sohbet ettikten sonra iş yerimin soyulduğunu anlatıp, ürünlerin benim olduğunu söyledim. Israrla yatırım için aldığını söyleyince ürüne 45 bin lira ödeme yapıp, aldım" dedi.

"YAKLAŞIK 9 MİLYON LİRA ZARARIM VAR"

Zararının bir an önce giderilmesini isteyen Şengül, "Kuyumcuda, gümüş zincirleri aldığım şüpheli de tutuklandı ancak evinde bir şey bulunamadı. Tutuklanan iki şüpheli de suçlarını inkar ediyor ve ürünlerimin nerede olduğunu söylemiyorlar. Ürünlerimin 60 kilogramı kayıp ve yaklaşık 9 milyon liralık zararım var. Eğer herhangi bir yerde bu kişileri gören, benim ürünlerimden satın alan varsa bunları emniyete teslim etmelerini istiyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN