Şüphelinin olayda kullandığı motosiklet. (Foto: İHA)

Yaklaşık 7 saat 20 dakika sonra, saat 01.40 sıralarında iş yerinden ayrılan şüpheli, çaldığı ürünlerin bir bölümünü motosikletine yükleyerek bölgeden uzaklaştı. Ancak motosikletinin lastiği inince ürünlerin bir kısmını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı. Bir akaryakıt istasyonuna giderek lastiğini şişirten şüpheli, yeniden iş hanına dönüp geride bıraktığı diğer ürünleri de aldı.



YAKALANMAMAK İÇİN MOTOSİKLETİNİN PLAKASINI SÖKTÜ, PARÇALARINI DEĞİŞTİRDİ

Şüphelinin kaçış sırasında yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu belirlendi. Koluna geçici dövme takarak görünümünü değiştiren M.A.L., motosikletinin plakasını da söküp bazı parçalarını değiştirdi ve aracı sprey boyayla boyadı. Çaldığı gümüşleri farklı noktalara taşıyan şüpheli, izini kaybettirmeye çalıştı.

Ele geçirilen gümüşler. (Foto: İHA)

980 KAMERADAN 10 KİLOMETRELİK TAKİP

Sabah saatlerinde iş yerine gelen İ.Ş., hırsızlığı fark ederek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş hanındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin kimliği belirlenirken, kaçış güzergahı üzerindeki görüntüler de tek tek değerlendirildi.

Ele geçirilen gümüşler. (Foto: İHA)

Polis ekipleri, yaklaşık 980 güvenlik kamerasından elde edilen görüntülerle şüphelinin izini 10 kilometre boyunca sürdü. Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ne kadar ulaşan ekipler, bölgede saha çalışması başlattı. Bir evin önünde bulunan motosikletten şüphelenen polis, araç üzerinde yaptığı incelemede sprey boya kalıntılarına rastladı.