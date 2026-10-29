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Görüntüleri eski nişanlısı verdi! Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımda halay çektiği anlar dosyada

Güllü'nün ölümü nedeniyle tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte çalıştığı özel hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde Gülter'in yoğun bakım ünitesinde bir personelle halay çektiği görüldü. Gülter'in yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik çeşitli kötü muamelelerde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

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Görüntüleri eski nişanlısı verdi! Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımda halay çektiği anlar dosyada

Sanatçı Güllü'nün ölümü nedeniyle tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, eski çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, yoğun bakımda halay çektiği görüntüler dosyaya girdi.

Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, geçmişte özel bir hastanede çalıştığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımda halay çektiği görüntüler soruşturma dosyasına girdi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımda halay çektiği görüntüler soruşturma dosyasına girdi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

HASTALARI UYUTMAK İÇİN İĞNE YAPTI

Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter'in hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

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ÖLÜM SAATLERİNİ FARKLI GÖSTERDİ

Eminoğlu'nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının yer aldığı öne sürüldü. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme geldiği belirtilerek, iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın hastalara eziyet ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın hastalara eziyet ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER

Tuğyan Ülkem Gülter'in hastanede görev yaptığı döneme ait soruşturma dosyasına giren görüntülerden birine daha ulaşıldı. Görüntüde Gülter'in, yoğun bakım ünitesinde bir hastane personeliyle birlikte halay çektiği görüldü.

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