Görüntüleri eski nişanlısı verdi! Tuğyan Ülkem Gülter'in yoğun bakımda halay çektiği anlar dosyada
Güllü'nün ölümü nedeniyle tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, geçmişte çalıştığı özel hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde Gülter'in yoğun bakım ünitesinde bir personelle halay çektiği görüldü. Gülter'in yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik çeşitli kötü muamelelerde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.
Sanatçı Güllü'nün ölümü nedeniyle tutuklu bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, eski çalıştığı hastanede hastalara eziyet ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, yoğun bakımda halay çektiği görüntüler dosyaya girdi.
Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, geçmişte özel bir hastanede çalıştığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.
HASTALARI UYUTMAK İÇİN İĞNE YAPTI
Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter'in hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.
ÖLÜM SAATLERİNİ FARKLI GÖSTERDİ
Eminoğlu'nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının yer aldığı öne sürüldü. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme geldiği belirtilerek, iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
YOĞUN BAKIMDA HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER
Tuğyan Ülkem Gülter'in hastanede görev yaptığı döneme ait soruşturma dosyasına giren görüntülerden birine daha ulaşıldı. Görüntüde Gülter'in, yoğun bakım ünitesinde bir hastane personeliyle birlikte halay çektiği görüldü.