Eminoğlu, suç duyurusunda Gülter'in gece saatlerinde kendi rahatını sağlamak amacıyla hastalara uyumaları için iğne yaptığını öne sürdü. Eminoğlu ayrıca Gülter'in hastanedeki temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiğini ve yoğun bakımda bulunan hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğunu iddia etti.

Tuğyan Ülkem Gülter (28) hakkında, geçmişte özel bir hastanede çalıştığı dönemde hastalara eziyet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak bazı görüntüleri teslim ettiği belirtildi.

ÖLÜM SAATLERİNİ FARKLI GÖSTERDİ

Eminoğlu'nun suç duyurusunda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının yer aldığı öne sürüldü. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme geldiği belirtilerek, iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kervan Eminoğlu, Tuğyan'ın hastalara eziyet ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

YOĞUN BAKIMDA HALAY ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER

Tuğyan Ülkem Gülter'in hastanede görev yaptığı döneme ait soruşturma dosyasına giren görüntülerden birine daha ulaşıldı. Görüntüde Gülter'in, yoğun bakım ünitesinde bir hastane personeliyle birlikte halay çektiği görüldü.