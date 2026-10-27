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Sabah koşusunda şoku yaşadı! Mudanya'da sahilde erkek cesedi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişi, sahile vurmuş erkek cesedi buldu. 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen talihsiz adamın cesedi kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Sabah koşusunda şoku yaşadı! Mudanya'da sahilde erkek cesedi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.

YÜRÜYÜŞE ÇIKTI, CESEDİ GÖRDÜ

Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedini fark etti.

Sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu (Foto: DHA)Sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu (Foto: DHA)


İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

ADLİ TIPA NAKLEDİLDİ

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Mudanya'da sahile vurmuş erkek cesedi bulundu (Foto: İHA)Mudanya'da sahile vurmuş erkek cesedi bulundu (Foto: İHA)


Sahile vuran kimliği belirsiz cesede ilişkin soruşturma başlatıldı.


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