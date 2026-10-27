Sabah koşusunda şoku yaşadı! Mudanya'da sahilde erkek cesedi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah yürüyüşüne çıkan bir kişi, sahile vurmuş erkek cesedi buldu. 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen talihsiz adamın cesedi kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.
YÜRÜYÜŞE ÇIKTI, CESEDİ GÖRDÜ
Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedini fark etti.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Sahil Güvenlik ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
ADLİ TIPA NAKLEDİLDİ
Ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Sahile vuran kimliği belirsiz cesede ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam