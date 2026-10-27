Bursa'nın Mudanya ilçesinde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.



YÜRÜYÜŞE ÇIKTI, CESEDİ GÖRDÜ



Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sabah saat 07.00 sıralarında yürüyüş yapan bir vatandaş, sahilde 55-60 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkeğin cesedini fark etti.