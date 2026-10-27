14 GÜN BOYUNCA İZLEYİP YAKALADILAR Şahin E.'nin şikayetçi olduğu olayın ardından Gültepe Şehit Mehmet Pat Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayın şüphelileri Asya K. ile Sercan Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatarak evini izlemeye aldı. Şüphelilerin evlerini 14 gün boyunca izleyen polis ekipleri, dışarı çıktıkları sırada Asya K. ile sevgilisinin kardeşi Sercan Ç.'yi yakaladı. Yakalanan Asya K. ile Sercan Ç., emniyete götürüldü.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI Şüphelilerin yakalanmasının ardından kavganın geçmişte yaşanan gönül ilişkisi nedeniyle çıktığı öğrenildi. Asya K.'nin, 3 yıl ilişki yaşadığı Şahin E.'den evli olduğunu öğrenmesinin ardından ayrıldığı, daha sonra Cemal Ç. ile sevgili olduğu belirtildi. Şahin E.'nin haber göndererek Asya K. ile konuşmak istediği, ancak kadının görüşmeyi kabul etmediği öne sürüldü. Olay günü Cemal Ç.'nin evin önünde bulunduğu sırada Şahin E. ve yanındakilerin tesadüfen buradan geçtiği belirtildi. Asya K., bu sırada tacize uğradığını ve Cemal Ç.'nin de yaşananları gördüğünü öne sürdü. Ardından taraflar arasında tartışma çıktığı öğrenildi.

KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Gözaltına alınan Asya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cemal Ç.'nin kardeşi Sercan Ç. ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı. "BU MAHALLEDE UYUŞTURUCU SATTIRMAYACAĞIM" Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde bir kişinin, "Bu mahallede uyuşturucu sattırmayacağım" diye bağırarak küfür ettiği anlar görülüyor. Bu sözlerin mahalle sakinlerini kışkırtmak amacıyla söylendiği de öğrenildi.