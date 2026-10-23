Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat kamyonu eczaneye daldı: 7 kişi yaralandı
İstanbul Pendik'te hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir eczaneye daldı. Kazada 7 kişi yaralanırken dükkan kullanılamaz hale geldi. Kaza anı kameraya yansıdı.
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İstanbul'un Pendik ilçesinde hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir eczaneye daldı.
Kaza, Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyir halinde bulunan bir hafriyat kamyonunun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ECZANEYE DALDI
Kamyon, 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2'si hafif olmak üzere yaralanan 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
DÜKKAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kaza nedeniyle eczane kullanılamaz hale gelirken, hafriyat kamyonu vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam