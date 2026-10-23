Olay, Süleymanşah Mahallesi'ndeki Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir velinin getirdiği yaprak sarmasından yiyen 12 öğrencide, bir süre sonra sınıfta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OKULA SEVK EDİLDİ

Okul yetkililerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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