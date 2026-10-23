17 yaşındaki tetikçi A.E. tutuklandı. (Foto: DHA)

"MASUM FİDANIMA ATEŞ ETTİLER"

Olayla ilgili konuşan baba Ercüment Musaoğlu "Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek" derken, anne Nursel Musaoğlu ise, "Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor" ifadelerini kullanmıştı.



Polis ekipleri A.E.'nin olaydan sonra kaçmasına yardım eden şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.



Öte yandan, Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor.

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