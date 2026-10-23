İzmir'in Menemen ilçesinde Gözde Akbaba'yı (26) sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Lokman Etken (33), "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ESKİ KIZ ARKADAŞINA ATEŞ AÇTIKTAN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTI Olay, 19 Ocak 2026 günü saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Lokman Etken, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Gözde Akbaba'nın oturduğu siteye geldi. Sitenin dışına çıkan Akbaba'nın ardından elinde tabancayla giden Etken, iddiaya göre eski kız arkadaşına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözde Akbaba (26). (Foto: DHA) Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaba, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Etken, bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte aynı gün gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O ANLAR KAMERAYA YANSIDI Akbaba'nın hayatını kaybettiği olay, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında Lokman Etken'in sitenin çevresine geldiği, Akbaba'nın site dışına çıkmasının ardından elindeki tabancayla peşinden koştuğu görüldü. Görüntülerde, Akbaba'nın kaçarken "Polis çağırın" diye bağırdığı, Etken'in buna rağmen peşinden koşmayı sürdürdüğü anlar yer aldı. Daha sonra Etken'in tabancayla ateş ettiği, Akbaba'nın ise yere yığıldıktan sonra "Ambulans çağırın, imdat, ayağım koptu" diye yardım istediği duyuldu.