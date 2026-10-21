Olay, 19 Ekim'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik ürünleri satışı yapılan dükkana motosikletle gelen 2 kişiden biri, kasada oturan Nurmuhammet Musaoğlu'nu başından tabancayla vurdu. Şüpheli iş yerinden çıkıp kendisini bekleyen diğer kişiyle kaçtı. Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nurmuhammet Musaoğlu (Foto: İHA)

"15 YAŞINDAKİ OĞLUMA KIYDILAR"

Baba Ercüment Musaoğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "30 bin TL borcumuz vardı. Ödeyeceğimizi söyledik ancak bu borç için önce 3 milyon, ardından 5 milyon TL istediler. Parayı vermeyince çetelere söylediler. Onlar da bu kişilere inanarak oğluma silahla ateş etti. 15 yaşındaki futbolcu oğlumun başına ateş ettiler. Oğlum lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Benim oğlum gitti, hala şüpheliler yakalanmadı" dedi.