Ortaokul ve lise eğitimini Özel Sezin Lisesi'nde tamamlayan genç tasarımcı adayı için Marmara İlahiyat Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Akaş ailesinin yanı sıra edebiyat, yayıncılık ve fotoğraf sanatının önde gelen isimleri katıldı.

İtalya'nın Milano kentinde bulunan Domus Academy'nin tasarım programına kabul edilen ve yurt dışına gitmek için gün sayan 19 yaşındaki Can Akaş, geçirdiği anki kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni, yazar Cem Akaş ve fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan'ın 19 yaşındaki oğulları Can Akaş, kalp yetmezliği nedeniyle aniden yaşamını yitirdi. İtalya'nın Milano kentindeki Domus Academy'de tasarım eğitimine başlamaya hazırlanan genç adamın ani ölümü sanat ve edebiyat dünyasını yasa boğdu. Acılı baba Cem Akaş, oğlunun vefatının ardından elektronik sigara tehlikesine dikkat çekerek ebeveynlere çarpıcı uyarılarda bulundu.

Can Akaş hayatını kaybetti. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

ACILI BABA CEM AKAŞ'TAN SİSTEMATİK UYARI: "ELEKTRONİK SİGARAYI CİDDİYE ALSAYDIM HAYATTAYDI"

Oğlunun ölümünün ardından duygusal bir açıklama yapan yazar ve yayıncı Cem Akaş, elektronik sigaranın yol açtığı gizli tehlikelere vurgu yaptı. Olay günü oğlunun durumundan şüphelenip sorduklarını aktaran Akaş, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Oğlumuzun iyi görünmediğini fark edip madde kullanıp kullanmadığını sorduk. Sadece elektronik sigara içtiğini söyledi. Bu yanıt bizi rahatlattı ancak yatışmamam gerekirdi. Ben elektronik sigara ya da sıvı sigara denen mereti daha ciddiye almış olsaydım oğlum şu anda hayattaydı."

Beş yıldır sürdürdüğü kanser tedavisinin son aşamasına geldiğini belirten Cem Akaş, bundan sonraki süreçte eşi Esra Özdoğan ile birlikte elektronik sigara ve sıvı sigaraların sağlık üzerindeki ölümcül risklerine dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışmaları yürüteceklerini açıkladı.

CEM AKAŞ KİMDİR?

1968 yılında Mannheim, Almanya'da doğan Cem Akaş, Türk edebiyatının tanınmış yazarlarından, çevirmenlerinden ve yayıncılarındandır.

Eğitim hayatı: Robert Kolej'in ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Columbia Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerine, doktorasını ise Ordu-Siyaset ilişkileri üzerine tamamladı.

Kariyeri ve yayıncılık: Uzun yıllar Yapı Kredi Yayınları'nda (YKY) yayın yönetmenliği ve yayın kurulu üyeliği yaptı. Ardından Gelişim Kitapları ve Notos Kitap süreçlerinde yer aldı. Günümüzde Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapmaktadır.

ELEKTRONİK SİGARANIN ZARARLARI

Solunum Sistemi zararları:

• E-sigara kullanımına bağlı ani gelişen, yoğun bakım gerektirebilen ciddi akciğer iltihabı ve yetmezliği yapar.

• Propilen glikol ve aromalar solunum yolunu şişirir; kronik öksürük, balgam ve bronşit benzeri tablolar oluşturur.

• Mevcut astım veya benzeri solunum hastalıklarını hızla kötüleştirir.

• İçeriğindeki diasetil gibi maddeler küçük hava yollarında kalıcı hasara yol açabilir.

Kalp ve damar sistemi zararları:

• İçerdiği nikotin damar duvarına zarar verir, tansiyonu yükseltir ve kalp krizini tetikler.

• Kalp atış hızını düzensizleştirerek kardiyovasküler sistemi doğrudan zorlar.

Cem Akaş

Can Akaş