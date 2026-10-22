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Kayseri’de tramvay durağında korkutan kaza! Karşı perona geçmek isteyen 68 yaşındaki adam ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan 68 yaşındaki İ.V.’ye seyir hâlindeki tramvay çarptı. Ağır yaralanan İ.V., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kayseri’de tramvay durağında korkutan kaza! Karşı perona geçmek isteyen 68 yaşındaki adam ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen tramvay kazasında 68 yaşındaki İ.V. ağır yaralandı. Karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan yaşlı adama seyir hâlindeki tramvay çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan 68 yaşındaki İ.V.'ye seyir hâlindeki tramvay çarptı. Şehit Mustafa Şimşek İstasyonu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken olayla ilgili ekipler harekete geçti.

KARŞI YÖNDEKİ DURAĞA GEÇMEK İSTERKEN TRAMVAY ÇARPTI

Şehit Üst Teğmen Mustafa Şimşek Bulvarı'ndaki Şehit Mustafa Şimşek İstasyonu'nda karşı yöndeki durağa geçmeye çalışan İ.V.'ye (68) seyir hâlindeki tramvay çarptı.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. (Foto: AA)Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. (Foto: AA)

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan İ.V., sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kayseri’de tramvay durağında korkutan kaza! Karşı perona geçmek isteyen 68 yaşındaki adam ağır yaralandı-3 Kayseri’de tramvay durağında korkutan kaza! Karşı perona geçmek isteyen 68 yaşındaki adam ağır yaralandı-4 Kayseri’de tramvay durağında korkutan kaza! Karşı perona geçmek isteyen 68 yaşındaki adam ağır yaralandı-5

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