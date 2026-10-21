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Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1'i kurtarılırken, 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.

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Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bir bina aniden çöktü.

3 katlı bina çöktü. (Foto: AA)3 katlı bina çöktü. (Foto: AA)

Video Oynatma İkonu Zonguldak’ta 3 katlı apartman çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Binanın çökmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan vatandaşların olduğu öğrenilirken, kurtarma ekipleri göçük altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.

Enkazda kalan 1 kişi kurtarıldı. (Foto: AA)Enkazda kalan 1 kişi kurtarıldı. (Foto: AA)

1 KİŞİ KURTARILDI

Yapılan araştırmada binada 2 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Çalışmalar sonucu enkaz altından bir erkek sağ olarak çıkarıldı.

ACI HABER GELDİ

Enkaz altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 ölü, 1 yaralı-4

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, binanın çöküş sebebinin belli olmadığını kaydetti.

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

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