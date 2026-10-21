Zonguldak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bir bina aniden çöktü.

3 katlı bina çöktü. (Foto: AA) Zonguldak’ta 3 katlı apartman çöktü! Enkaz altında kalanlar var Binanın çökmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan vatandaşların olduğu öğrenilirken, kurtarma ekipleri göçük altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.