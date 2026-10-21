Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü! 1 ölü, 1 yaralı
Zonguldak'ta 3 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 2 kişiden 1'i kurtarılırken, 1'inin cansız bedenine ulaşıldı.
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Zonguldak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bir bina aniden çöktü.
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Binanın çökmesiyle birlikte bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalan vatandaşların olduğu öğrenilirken, kurtarma ekipleri göçük altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarışıyor.
1 KİŞİ KURTARILDI
Yapılan araştırmada binada 2 kişinin enkaz altında kaldığı belirlendi. Çalışmalar sonucu enkaz altından bir erkek sağ olarak çıkarıldı.
ACI HABER GELDİ
Enkaz altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, binanın çöküş sebebinin belli olmadığını kaydetti.
Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam