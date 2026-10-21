Aydın'da, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerinin para karşılığında satılmasına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir haberleşme uygulaması aracılığıyla çocuk müstehcenliği içeriklerini para karşılığında sattığı tespit edilen ve bu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonu: 5 tutuklama (Foto: DHA)

BEŞ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

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