Aydın’da çocuk müstehcenliği operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı
Aydın’da bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerinin para karşılığında satılmasına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konulan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.
Aydın'da, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerinin para karşılığında satılmasına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
11 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir haberleşme uygulaması aracılığıyla çocuk müstehcenliği içeriklerini para karşılığında sattığı tespit edilen ve bu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemler sürerken, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.
BEŞ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.