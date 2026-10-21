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Aydın’da çocuk müstehcenliği operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı

Aydın’da bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerinin para karşılığında satılmasına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli yakalandı. Çok sayıda dijital materyale el konulan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 4’ü serbest bırakıldı.

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Aydın’da çocuk müstehcenliği operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı

Aydın'da, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeriklerinin para karşılığında satılmasına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla, 1'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonu: 5 tutuklama (Foto: DHA)Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonu: 5 tutuklama (Foto: DHA)

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir haberleşme uygulaması aracılığıyla çocuk müstehcenliği içeriklerini para karşılığında sattığı tespit edilen ve bu içerikleri satın aldıkları değerlendirilen toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemler sürerken, operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonu: 5 tutuklama (Foto: DHA)Aydın'da çocuk müstehcenliği operasyonu: 5 tutuklama (Foto: DHA)

BEŞ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

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Aydın’da çocuk müstehcenliği operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı-4 Aydın’da çocuk müstehcenliği operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı-5 Aydın’da çocuk müstehcenliği operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı-6

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