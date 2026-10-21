Norveç’in Hessdalen Vadisi’nde 40 yıldır gizem devam ediyor: Bilim insanları açıklanamayan ışıkların peşinde
Norveç’in Hessdalen vadisinde onlarca yıldır gökyüzünde beliren gizemli ışıklar, Project Hessdalen kapsamında 40 yılı aşkın süredir bilimsel bir mercek altında inceleniyor. Son jeolojik araştırmalar bölgedeki zengin minerallerin bu olağanüstü olaylara zemin hazırlayabileceğini öne sürse de, teknik raporlar sürecin popüler efsanelerden çok daha karmaşık ve temkinli yürütüldüğünü ortaya koyuyor.
Norveç'in Hessdalen vadisi, onlarca yıldır gökyüzünde beliren ve bilim insanlarını, araştırmacıları ve meraklıları peşinden sürükleyen gizemli ışık fenomenleriyle anılmaya devam ediyor. 200 yıldan uzun süredir gözlemlenen bu olaylar, özellikle 40 yılı aşkın süredir sürdürülen Project Hessdalen (Hessdalen Projesi) kapsamında bilimsel bir mercek altında inceleniyor. Ancak resmi arşivler ve son yıllarda yayımlanan teknik raporlar, bu olağanüstü olayların arkasındaki bilimsel sürecin ve tartışmaların, popüler efsanelerden çok daha karmaşık ve temkinli yürütüldüğünü ortaya koyuyor.
NORVEÇ'İN GİZEMLİ IŞIKLARI: HESSDALEN VADİSİ'NDEKİ 40 YILLIK SIR
Politiken'in haberine göre, vadiyi ziyaret edenler ve yerel halk, nesillerdir açıklanamayan ışıklarla karşılaşıyor. Deneyimli gözlemcilerden Kim Nyland, yıllar önce vadide geçirdiği bir hafta sonu sırasında lambaların titrediğini ve ardından gökyüzünde telefon tuş takımını andıran sarı ışık desenleri ile kırmızı-beyaz üçgen şekilli hareketli cisimler gördüğünü belirtiyor. Nyland, başka bir gece ise ağaç tepelerinin üzerinde 30 Ağustos'ta saat 12:37'de havada asılı kalan mor bir ateş topu kaydettiğini ifade ediyor.
Vadiye gelen yabancılar arasında yer alan Alman bilgisayar uzmanı Rainer Haseitl ve Ukraynalı araştırmacı Dr. Artem Bilyk gibi isimler de bölgedeki anormallikleri incelemek için modern teknolojiden yararlanıyor.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE "PROJE HESSDALEN"
1982 yılında elektrik mühendisi Erling Strand, gizemi çözmek amacıyla Oslo'dan Hessdalen'e gelerek ölçüm cihazları ve kameralarla gözlem başlattı. Erling Strand'in nihai teknik raporuna göre, vadideki artan aktivite Aralık 1981'den itibaren rapor edilmeye başlanmıştı.
Gökyüzünde beliren beyaz veya sarı ışıklar (bazen ışık grupları) havada asılı kalma veya hareket etme eğilimi gösterse de, bu tanımlamalar ortak bir mesafe, boyut veya fiziksel nesneye işaret etmez, dolayısıyla farklı gözlemlerin ayrı birer kayıt olarak değerlendirilmesi gerekir. 21 Ocak 1984 tarihi ilk ışık raporunu değil, asıl saha kampanyasının başlangıcını işaret eder.
BÖLGE 7/24 İZLENİYOR
21 Ocak - 26 Şubat 1984 tarihleri arasında gerçekleştirilen yoğun saha kampanyasında toplam 188 rapor kaydedildi. Bunlardan 53 tanesi, araştırmacıların olağandışılık derecesini değerlendiren ve en az 5 olan "F skoru" kriterini karşıladı. (Not: Bu öznel skorlar uzaylı kökenine dair olasılıklar değil, araştırmacıların değerlendirme kriterleridir; ayrıca dönemin düzensiz personel desteği ve kesintili enstrüman takibi nedeniyle bu toplamlar kontrollü bir istatistik olarak ele alınamaz).
The Ufo Archive verilerine göre, yıllar içinde azalan gözlemlere rağmen (yılda yaklaşık 20 olay), 1998 yılında kurulan The Blue Box adlı otomatik araştırma istasyonu bölgeyi 7/24 izlemeye devam ediyor. Örneğin, istasyon arşivinde yer alan 4 Aralık 1999 tarihli 13 saniyelik video kaydı (16:20:29'da başlayan) ekran saatinin yaz saati uygulaması nedeniyle bir saat ileride olduğunu gösterir. Kayıttaki küçük bir ışığın daha büyüğüne doğru yaklaşması ise fiziksel bir çarpışma veya birleşme değil, bir görüntü yorumudur.
Orijinal raporda yer alan verilerin teknik sınırlamaları şunlardır:
JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR VE 2024 ÇALIŞMASI
Vargemezis ve ekibinin Journal of Applied Geophysics dergisinde yayımlanan 2024 tarihli çalışması, bölgenin jeolojik yapısına ışık tuttu. 2014 ile 2019 yılları arasında yapılan 6 saha kampanyasını kapsayan çalışmada:
- Toplam 100 kilometreden uzun 67 araştırma profili çıkarılmış ve 20 metre aralıklarla yaklaşık 5.000 ölçüm yapılmıştır (Bunlar ışık tespiti değil, zemin ölçümleridir).
- Elde edilen haritalar, vadideki demir, çinko, bakır gibi zengin mineraller, su ve elektriksel süreçlerin geçici ışıkların oluşumuna zemin hazırlayabileceğini öne sürmektedir.
- Ancak yazarlar, iletken zemin haritalandırmasının belirli bir fotoğrafı veya ani atmosferik deşarjları kanıtlamadığını vurgulayarak daha eşzamanlı fiziksel ölçümlere ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.
PEKİ BU IŞIKLARIN KAYNAĞI NE?
Işıkların kaynağına dair net bir kanıt bulunamazken, öne çıkan başlıca teoriler ve tartışmalar şunlardır:
ÇÖZÜLEMEYEN DİĞER GİZEMLER
Vadi yalnızca ışıklarıyla değil, farklı anomalileriyle de dikkat çekiyor:
- Kayıp Çim Kütlesi (Turf): 15 Eylül 1984'te, insan eliyle kesilmiş gibi kusursuz hatlara sahip, yaklaşık iki ton ağırlığındaki pentagon biçimindeki dev bir çim parçasının hiçbir makine izi bırakılmadan iki metre öteye taşındığı tespit edildi.
- Sessiz Bölge: Komşu bir vadi kümesinde, hayvanların girmekten kaçındığı ve kuşların uçuş rotasını aniden değiştirdiği iddia edilen bir alan araştırılıyor.
Bölgede 90 yaşındaki Jon Arvid Aspås gibi 100'den fazla kez gözlem yapmış yerel sakinler, ışıkların ardında kontrollü fiziksel nesneler bulunduğuna inanırken, bazı ziyaretçiler ise meditasyon ve ruhsal yöntemlerle iletişim kurma denemeleri gerçekleştiriyor. Proje, hem bilim insanları hem de uluslararası araştırmacılar için verilerin, eleştirilerin ve ölçümlerin nasıl incelenmesi gerektiğini gösteren eşsiz bir açık hava laboratuvarı olmaya devam ediyor.