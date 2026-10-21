Norveç'in Hessdalen vadisi, onlarca yıldır gökyüzünde beliren ve bilim insanlarını, araştırmacıları ve meraklıları peşinden sürükleyen gizemli ışık fenomenleriyle anılmaya devam ediyor. 200 yıldan uzun süredir gözlemlenen bu olaylar, özellikle 40 yılı aşkın süredir sürdürülen Project Hessdalen (Hessdalen Projesi) kapsamında bilimsel bir mercek altında inceleniyor. Ancak resmi arşivler ve son yıllarda yayımlanan teknik raporlar, bu olağanüstü olayların arkasındaki bilimsel sürecin ve tartışmaların, popüler efsanelerden çok daha karmaşık ve temkinli yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

NORVEÇ'İN GİZEMLİ IŞIKLARI: HESSDALEN VADİSİ'NDEKİ 40 YILLIK SIR

Politiken'in haberine göre, vadiyi ziyaret edenler ve yerel halk, nesillerdir açıklanamayan ışıklarla karşılaşıyor. Deneyimli gözlemcilerden Kim Nyland, yıllar önce vadide geçirdiği bir hafta sonu sırasında lambaların titrediğini ve ardından gökyüzünde telefon tuş takımını andıran sarı ışık desenleri ile kırmızı-beyaz üçgen şekilli hareketli cisimler gördüğünü belirtiyor. Nyland, başka bir gece ise ağaç tepelerinin üzerinde 30 Ağustos'ta saat 12:37'de havada asılı kalan mor bir ateş topu kaydettiğini ifade ediyor.

Vadiye gelen yabancılar arasında yer alan Alman bilgisayar uzmanı Rainer Haseitl ve Ukraynalı araştırmacı Dr. Artem Bilyk gibi isimler de bölgedeki anormallikleri incelemek için modern teknolojiden yararlanıyor.