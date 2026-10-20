Yavuz Elik ise "Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanık Feriha Elik de "Benim olaylarla hiçbir alakam yok. Yaşananlardan dolayı mağdurum. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık İdris Elik, "Ben suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Yavuz Elik ve İdris Elik, tutuksuz sanık Feriha Elik ile taraf avukatları katıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Feriha Elik, İdris Elik ve Yavuz Elik hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"Suzan Hanım'la herhangi bir diyaloğum olmamıştır. Kendisine de herhangi bir telkinde bulunmadım. Yaşanan olaydan bir süre sonra Yunus'un babasıyla annesi geldi. Yunusun eve gelip gelmediklerini sordular. Ben de görmedim dedim"

Suzan Elik ve Yunus Elik'in yaşadığı evin sahibi tanık Sabahattin S., Suzan Elik'le herhangi bir diyaloğu olmadığını belirterek şunları söyledi:

Firari sanık Yunus Elik için ise "eş olan kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ocak Perşembe günü saat 14.00'e erteledi.

CİNAYET ÖNCESİ AİLE MECLİSİ

Çekmeköy'de 29 Eylül 2025'te meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi Suzan Elik'i silahla vuran Yunus Elik, cinayetin ardından kaçtı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan firari sanık henüz yakalanamadı.

İddianameye göre, Suzan Elik'in başka biriyle ilişkisi olduğu iddiası üzerine Yunus Elik ve ailesi bir araya gelerek cinayeti planladı. Aile üyelerinin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek cinayeti Yunus Elik'in işlemesine karar verdiği öne sürüldü.

Olay günü telefon hattını kapatan Yunus Elik'in, babasının üzerine kayıtlı hattan eşini arayıp mesajlar göndererek evden çıkmasını sağladığı belirtildi. Kiralık araçla eşini takip eden sanığın, Soğukpınar Mahallesi'nde araçtan inerek Suzan Elik'e peş peşe ateş açtığı kaydedildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve omurilik hasarı oluşan Suzan Elik, kaldırıldığı hastanede 16 Ekim 2025'te hayatını kaybetti. Yunus Elik ise kiralık aracı Ümraniye Çakmak Metro İstasyonu önüne bırakarak kaçtı.

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Çekmeköy

Suzan Elik