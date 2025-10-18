Eşi tarafından katledilen Suzan Elik'in katili yakalanamadı!

3 çocuk annesi Suzan Elik, eşi tarafından sokak ortasında vurulup ağır yaralandı. Talihsiz kadın, 17 gün yaşam mücadelesinin ardından hayata gözlerini kapadı. Firari katil ise hala yakalanamadı.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025

Tüyler ürperten olay, İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. İddiaya göre, Yunus Elik ve Suzan Elik 9 yıl önce evlendi. 3 çocukları dünyaya geldi. Ancak aradan geçen zaman içinde çift arasında şiddet sebebiyle sorun çıktı. Suzan Elik, kendisine şiddet uygulayan kocasından boşanma kararı aldı. Ayrıca kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Yunus Elik, konuşma bahanesiyle eşini dışarı çağırdı. Kadın sokakta yürürken, araçla bir süre kadını takip eden şahıs araçtan inerek art arda silahla ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan aracına binerek hızla kaçtı. Suzan Elik, hastaneye kaldırıldıktan sonra 17 gün yaşam mücadelesi verdi. Her gün biraz daha zayıflayan beden, tüm çabalara rağmen direnişi sürdüremedi.





'YAKALANSIN, CEZAYI ALSIN'



Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen Suzan E.'nin kardeşi N.K., "Ablamın katili henüz yakalanmadı. Bu adam nerede, yurt dışında mı? Yoksa Türkiye'de mi saklanıyor? Bu kişi ortalıkta dolaştığı sırada diğer kadınların da can güvenliği yok. Tutuklansın, en ağır cezayı alsın" şeklinde konuştu.



O ARTIK YOK



Suzan Elik, 17 gün boyunca hastane odasında, makinelerin ritmine bağlı yaşadı.

Belki rüyalarında çocuklarını gördü.

Belki minikler mırıldandı onlara.

Ama sesini bir daha duymadılar.

Ve 17 gün... Sessizlik en çokta ona çöktü. Sonra çocukların yüreğine.





