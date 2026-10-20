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Yeni nesil suç örgütlerinin Almanya’daki iltica çarkı: 85 oturum izni ve 850 bin euro iddiası mahkemede

Almanya’da 85 oturum izninin rüşvet karşılığında verildiği iddiası mahkemeye taşındı. Alman haber sitesi TZ, başvuru sahiplerinden 50 bin euroya kadar ödeme alındığını ve grubun toplam 850 bin euro kazanç sağlamakla suçlandığını yazdı. Dosyanın Türkiye bağlantısında ise yeni nesil suç örgütlerinin "sahte kurban" yöntemiyle sığınma başvurularına dayanak oluşturduğu iddiası yer aldı.

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Yeni nesil suç örgütlerinin Almanya’daki iltica çarkı: 85 oturum izni ve 850 bin euro iddiası mahkemede

Almanya'nın Münih kentinde, yabancılara rüşvet karşılığında oturum izni düzenlediği öne sürülen kamu çalışanı Malina F. (37) ile eşi Stivi F.'nin yargılanmasına başlandı. Alman haber sitesi TZ'nin aktardığına göre iddianamede, 85 usulsüz oturum izni işlemi üzerinden toplam 850 bin euro haksız kazanç sağlandığı suçlaması yer aldı.

Almanya’da oturum izni için 50 bin euroya kadar rüşvet ödendiği öne sürüldü.Almanya’da oturum izni için 50 bin euroya kadar rüşvet ödendiği öne sürüldü.

ALMAN BASINI: BAŞVURU BAŞINA 50 BİN EUROYA KADAR RÜŞVET

Münih I Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, Malina F. ile eşinin iki erkekle birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Başvuru sahiplerinin, yasal koşulları taşımamalarına rağmen Almanya'da kalabilmek için 50 bin euroya kadar rüşvet ödediği belirtildi.

İddianameye göre suç ortakları randevuları ayarlıyor, başvuru sahiplerini Münih Kamu Düzeni ve Yabancılar Dairesi'nde (KVR) karşılıyor ve parayı topluyordu. Malina F.'nin ise eksik belge ve bilgileri, kurum içindeki yetki dağılımını ve meslektaşlarını devre dışı bırakarak işlemleri yürüttüğü iddia edildi. Sanıkların mahkemede beyanda bulunmadığı kaydedildi.

Yeni nesil suç örgütlerinin ʺsahte kurbanʺ yöntemiyle sığınma dosyaları hazırlattığı iddia edildi.Yeni nesil suç örgütlerinin ʺsahte kurbanʺ yöntemiyle sığınma dosyaları hazırlattığı iddia edildi.

TÜRKİYE BAĞLANTISINDA "SAHTE KURBAN" İDDİASI

Sabah'tan Ümit Erkan DEMİRCAN'ın haberine göre, dosyanın Türkiye bağlantısında yeni nesil suç örgütlerinin sığınma başvuruları için kullandığı öne sürülen bir yöntem bulunuyor. İddiaya göre Türkiye'deki bir danışmanlık şirketi üzerinden yürütülen süreç, bir siyasetçiye sosyal medya üzerinden hakaret edilmesiyle başlıyordu.

Ardından çete üyeleri, Avrupa'ya gitmek isteyen arkadaşları hakkında CİMER üzerinden şikâyette bulunuyordu. Danışmanlık ağının devreye girmesiyle soruşturma açılması sağlanırken, başvuru yapacak kişiler de kaçak yollarla Avrupa'ya geçiyordu.

UYAP belgelerinin sahte ʺsiyasi suçʺ evraklarıyla birleştirilerek Almanya’ya gönderildiği öne sürüldü.UYAP belgelerinin sahte ʺsiyasi suçʺ evraklarıyla birleştirilerek Almanya’ya gönderildiği öne sürüldü.

HAKARET DOSYALARI ALMANYA'YA ULAŞTIRILDI

Türkiye'deki soruşturmaların başlamasıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) yansıyan belgelerin, sahte "siyasi suç" evraklarıyla birleştirildiği iddia edildi.

Hazırlanan dosyaların danışmanlık ofisleri aracılığıyla Malina F. ve eşi Stivi F.'ye ulaştırıldığı öne sürüldü. İddiaya göre bu sistemde ev araması için 800 euro, siyasilere hakaret dosyası oluşturulması için ise 6 bin euro isteniyordu.

ÖZEL RANDEVUYLA MEMURUN MASASINA

Belgelerin temin edilmesinin ardından Stivi F.'nin, şahsi e-posta adresleri üzerinden bu "müşteriler" için sahte veya özel randevular düzenlediği ve evrak teslimini koordine ettiği iddia edildi.

Ağdaki ortakların başvuru sahiplerini KVR binasında karşılayarak doğrudan Malina F.'nin masasına götürdüğü belirtildi. Malina F.'nin ise dosyalardaki eksiklikleri ve yasal yetersizlikleri görmezden gelerek işlem yaptığı öne sürüldü. Türkiye bağlantısının anlatıldığı haberde, bu kişilere "siyasi sığınma" hakkı verildiği iddiası da yer aldı.

Başvuru sahiplerinin özel randevularla doğrudan Malina F.’ye yönlendirildiği iddia edildi.Başvuru sahiplerinin özel randevularla doğrudan Malina F.’ye yönlendirildiği iddia edildi.

DOĞUM İZNİ SONRASI 85 DOSYA MERCEK ALTINDA

İlgili birimde 10 Haziran 2024'te çalışmaya başlayan Malina F., Mayıs 2025'te doğum iznine ayrıldı. Ardından geçmiş dosyaları inceleyen müfettişler, işlemlerde usulsüzlükler ve onay zinciri ihlalleri belirledi.

Haziran 2024 ile Mayıs 2025 arasındaki döneme ilişkin iddianamede 85 usulsüz oturum izni vakasına yer verildi. Malina F. ve eşinin de aralarında bulunduğu grubun, bu işlemlerden toplam 850 bin euro haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.

İddianamede 85 usulsüz oturum izni işlemi ve 850 bin euro haksız kazanç suçlaması yer aldı.İddianamede 85 usulsüz oturum izni işlemi ve 850 bin euro haksız kazanç suçlaması yer aldı.

ŞAFAK BASKININDA NAKİT PARA VE KÜLÇE ALTIN

Polisin düzenlediği şafak baskınında Malina F. ile eşi Stivi F. gözaltına alındı. Çiftin evindeki aramada 100 bin euroya yakın nakit para ile kilolarca külçe altın ve gümüş ele geçirildiği bildirildi.

Malina F., "rüşvet almak", "görevi kötüye kullanmak" ve "organize/ticari amaçlarla yabancıların illegal yollarla ülkeye sızmasını sağlamak" suçlamalarıyla tutuklandı. Eşi Stivi F. de bu suçlara yardım ve yataklık suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Çiftin evindeki aramada nakit para, külçe altın ve gümüş ele geçirildiği bildirildi.Çiftin evindeki aramada nakit para, külçe altın ve gümüş ele geçirildiği bildirildi.

KVR'DEN YOLSUZLUĞA SIFIR TOLERANS MESAJI

KVR Başkanı Hanna Sammüller, kurum içi denetimlerde ortaya çıkan bulguların yolsuzlukla mücadele birimiyle birlikte savcılığa iletildiğini açıkladı.

Kontrol mekanizmalarının işlediğini belirten Sammüller, kapsamlı önlemler aldıklarını ve çalışanların konuya ilişkin farkındalığını artırdıklarını ifade etti. Sammüller, kurumun yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikası izlediğini ve şüpheli durumları bildirmeye devam edeceğini kaydetti.

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