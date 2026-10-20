Almanya'nın Münih kentinde, yabancılara rüşvet karşılığında oturum izni düzenlediği öne sürülen kamu çalışanı Malina F. (37) ile eşi Stivi F.'nin yargılanmasına başlandı. Alman haber sitesi TZ'nin aktardığına göre iddianamede, 85 usulsüz oturum izni işlemi üzerinden toplam 850 bin euro haksız kazanç sağlandığı suçlaması yer aldı.

Almanya’da oturum izni için 50 bin euroya kadar rüşvet ödendiği öne sürüldü.

ALMAN BASINI: BAŞVURU BAŞINA 50 BİN EUROYA KADAR RÜŞVET

Münih I Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada, Malina F. ile eşinin iki erkekle birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Başvuru sahiplerinin, yasal koşulları taşımamalarına rağmen Almanya'da kalabilmek için 50 bin euroya kadar rüşvet ödediği belirtildi.

İddianameye göre suç ortakları randevuları ayarlıyor, başvuru sahiplerini Münih Kamu Düzeni ve Yabancılar Dairesi'nde (KVR) karşılıyor ve parayı topluyordu. Malina F.'nin ise eksik belge ve bilgileri, kurum içindeki yetki dağılımını ve meslektaşlarını devre dışı bırakarak işlemleri yürüttüğü iddia edildi. Sanıkların mahkemede beyanda bulunmadığı kaydedildi.