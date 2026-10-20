İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: Kaza kask kamerasında
İstanbul Ataşehir'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının yaşadığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.
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İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletin çarptığı anlar kameraya yansıdı.
SAVRULARAK YERE DÜŞTÜ
Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın düşerek yaralandı.
KAZA KASK KAMERASINDA
Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.
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