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İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: Kaza kask kamerasında

İstanbul Ataşehir'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının yaşadığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

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İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: Kaza kask kamerasında

İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosikletin çarptığı anlar kameraya yansıdı.

SAVRULARAK YERE DÜŞTÜ
Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı (Foto: AA)Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı (Foto: AA)

Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın düşerek yaralandı.

Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı Ataşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

KAZA KASK KAMERASINDA
Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.

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İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: Kaza kask kamerasında-4 İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: Kaza kask kamerasında-5 İstanbul Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı: Kaza kask kamerasında-6

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