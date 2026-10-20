Spor dünyasının heyecanla beklediği Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu ve Halk Koşusu için kayıt takvimi açıklandı. İki kıtayı birbirine bağlayan organizasyon, 1 Kasım 2026 Pazar günü koşulacak. Toplam 5 bin kişilik kontenjan ayrılan ve katılımın ücretsiz olduğu Halk Koşusu başvuruları ise 21 Ekim Çarşamba günü açılıyor.

Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde birleştirecek olan maratonda sporseverlerin beklediği başvuru süreci netleşti. Profesyonel atletlerin yanı sıra binlerce sporseveri ağırlayacak organizasyon, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak.