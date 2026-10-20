5 bin kişilik sınırlı kontenjan! 2026 İstanbul Maratonu Halk Koşusu başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2026 Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu ve Halk Koşusu kayıt takvimi belli oldu. 1 Kasım'da koşulacak yarışın ücretsiz Halk Koşusu başvuruları 21 Ekim'de başlıyor.
Spor dünyasının heyecanla beklediği Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu ve Halk Koşusu için kayıt takvimi açıklandı. İki kıtayı birbirine bağlayan organizasyon, 1 Kasım 2026 Pazar günü koşulacak. Toplam 5 bin kişilik kontenjan ayrılan ve katılımın ücretsiz olduğu Halk Koşusu başvuruları ise 21 Ekim Çarşamba günü açılıyor.
Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde birleştirecek olan maratonda sporseverlerin beklediği başvuru süreci netleşti. Profesyonel atletlerin yanı sıra binlerce sporseveri ağırlayacak organizasyon, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak.
İSTANBUL MARATONU VE HALK KOŞUSU NE ZAMAN, NEREDE BAŞLAYACAK?
İstanbul Maratonu ve 6,5 kilometrelik Halk Koşusu, 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
- Başlangıç noktası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı önü
- Bitiş noktası: Beşiktaş Tüpraş Stadyumu önü
HALK KOŞUSU BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
2026 İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak.
MERAK EDİLENLER
- Kontenjan ve ücret: Halk Koşusu tamamen ücretsiz olup toplam 5 bin kişilik kontenjan ile sınırlandırılmıştır.
- Yaş şartı: 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 14 yaşını doldurmuş olmak yeterlidir.
- Başvuru adresi: Kayıtlar çevrim içi olarak Spor İstanbul'un resmi etkinlik platformu event.spor.istanbul adresi üzerinden alınacaktır.
GÖĞÜS NUMARALARI NEREDEN VE NASIL TESLİM ALINACAK?
Halk Koşusu katılımcıları, yarış günü parkura çıkabilmek için gerekli olan göğüs numaralarını 21 Ekim'den itibaren yalnızca kayıt sırasında sistem üzerinden seçtikleri tesisten teslim alabileceklerdir.
ANADOLU YAKASI DAĞITIM NOKTALARI
- Haldun Alagaş Spor Kompleksi
- Bostancı Sahil Spor Tesisi
- Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi
- Pendik Kurtköy Spor Kompleksi
AVRUPA YAKASI DAĞITIM NOKTALARI
- Sefaköy Yüzme Havuzu
- Fatih Spor Kompleksi
- Cemal Kamacı Spor Kompleksi
- Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi