Kontrolden çıkan araç bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. (Foto:

Taklalar atarak uçurumdan düşen aracı gören seyir halindeki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavisi devam eden 60 yaşındaki Bedriye Can Oktay (60) da tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan Leyla T., Berivan O. ve Furkan ismindeki genç ise kazayı yaralı olarak atlattılar.