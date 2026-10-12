Antalya'da kaza: Uçuruma yuvarlanan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti!
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Saklıkent Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri aşan hafif ticari aracın 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu kaza meydana geldi. Araç sürücüsü Cemal Oktay, Şükrü Fidan ve Bedriye Can Oktay hayatını kaybettiler, araçtaki diğer 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan araç, bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Hurdaya dönen araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.Konyaaltı'nda araç uçuruma uçtu: 3 ölü, 2 yaralı
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza, saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi Saklıkent Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saklıkent'ten Antalya şehir merkezi istikametine giden Cemal Oktay'ın (67) kullandığı 07 NAP 43 plakalı hafif ticari araç, Aşağıin mevkiinde virajda bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağıya düştü.
Taklalar atarak uçurumdan düşen aracı gören seyir halindeki diğer araçlarda bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cemal Oktay ve Şükrü Fidan'ın (62) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı yaralı olarak atlatan ve hastanede tedavisi devam eden 60 yaşındaki Bedriye Can Oktay (60) da tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan Leyla T., Berivan O. ve Furkan ismindeki genç ise kazayı yaralı olarak atlattılar.
AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri ise, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.