Taksim Gezi Parkı'nda uyuyan kişinin yanına sürünerek yaklaşan bir şüpheli, cebindeki cep telefonunu çaldı. Kamera görüntülerini inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli G.G.'yi Taksim Metrosu'nda yakaladı. G.G. tutuklanırken, gözcülük yapan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜNEREK GELDİ, DİNLENİYORMUŞ GİBİ YANINA UZANDI

Olay, 27 Eylül Pazar günü saat 13.45 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Bir ağacın altında uyuyan kişinin yanına gelen şüpheli, dinleniyormuş gibi yere uzandı. Bir süre sonra sürünerek mağdura yaklaşan şüpheli, sol cebindeki cep telefonunu çekip aldı.