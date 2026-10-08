Küçükçekmece'de polis Kubilay Çınar'ın da öldüğü eğlence mekanı saldırısı kamerada: 8 şüpheli gözaltında!
İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda, istirahatli polis memuru Kubilay Çınar ile saldırganların hedef aldığı B.Ü. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alınırken, saldırıda kullanılan tabanca ve bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. İki kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ve şüphelilerin kaçış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı eğlence mekanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, saat 03.40 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 2 kişi mekanda bulunan B.Ü. isimli şahsı hedef alarak ateş etti. Bu sırada arkadaşlarıyla mekanda bulunan istirahatli polis memuru Kubilay Çınar (40), olaya müdahale etmek istedi. Ancak saldırganlar Çınar'ı da hedef alarak ateş açtı. Olayda 2'si ağır, 3'ü iş yeri çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Olay sonrası saldırganlar kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi mekana sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan B.Ü.nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İstirahatli olan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların bağlantılı oldukları ve gittikleri adresleri tespit etti.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, saldırı anları ile şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.