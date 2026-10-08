CANLI YAYIN
Geri

Küçükçekmece'de polis Kubilay Çınar'ın da öldüğü eğlence mekanı saldırısı kamerada: 8 şüpheli gözaltında!

İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda, istirahatli polis memuru Kubilay Çınar ile saldırganların hedef aldığı B.Ü. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alınırken, saldırıda kullanılan tabanca ve bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. İki kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ve şüphelilerin kaçış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Küçükçekmece'de polis Kubilay Çınar'ın da öldüğü eğlence mekanı saldırısı kamerada: 8 şüpheli gözaltında!

İstanbul Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı eğlence mekanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 03.40 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 2 kişi mekanda bulunan B.Ü. isimli şahsı hedef alarak ateş etti. Bu sırada arkadaşlarıyla mekanda bulunan istirahatli polis memuru Kubilay Çınar (40), olaya müdahale etmek istedi. Ancak saldırganlar Çınar'ı da hedef alarak ateş açtı. Olayda 2'si ağır, 3'ü iş yeri çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti (Foto: İHA)Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti (Foto: İHA)

Olay sonrası saldırganlar kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi mekana sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan B.Ü.nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İstirahatli olan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Küçükçekmece'de polis Kubilay Çınar'ın da öldüğü eğlence mekanı saldırısı kamerada: 8 şüpheli gözaltında!-3

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların bağlantılı oldukları ve gittikleri adresleri tespit etti.

Saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)Saldırıya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı (Fotoğraflar yapay zeka ile birleştirilmiştir)

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan tabanca ve 1 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi. Yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Video Oynatma İkonu Küçükçekmece'de olaylı "eğlence"

SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, saldırı anları ile şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Küçükçekmece'de polis Kubilay Çınar'ın da öldüğü eğlence mekanı saldırısı kamerada: 8 şüpheli gözaltında!-5 Küçükçekmece'de polis Kubilay Çınar'ın da öldüğü eğlence mekanı saldırısı kamerada: 8 şüpheli gözaltında!-6 Küçükçekmece'de polis Kubilay Çınar'ın da öldüğü eğlence mekanı saldırısı kamerada: 8 şüpheli gözaltında!-7

Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'tan acı haber! 14. kattan düşerek hayatını kaybetti: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
SONRAKİ HABER

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler