İstanbul Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı eğlence mekanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Olay, saat 03.40 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde 2 kişi mekanda bulunan B.Ü. isimli şahsı hedef alarak ateş etti. Bu sırada arkadaşlarıyla mekanda bulunan istirahatli polis memuru Kubilay Çınar (40), olaya müdahale etmek istedi. Ancak saldırganlar Çınar'ı da hedef alarak ateş açtı. Olayda 2'si ağır, 3'ü iş yeri çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bir eğlence mekanında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti (Foto: İHA) Olay sonrası saldırganlar kaçarken, çok sayıda polis ve sağlık ekibi mekana sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan B.Ü.nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İstirahatli olan polis memuru ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.