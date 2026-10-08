Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kavga eden akrabalarını ayırmaya çalışan polis memuru Seyfullah Orçan, kuzeni Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olarak hayatını kaybetti. Yıllık izinde olduğu öğrenilen polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ta acı olay: Kavganın ortasında kalan polis yaşamını yitirdi

Hayatını kaybeden polis memuru Seyfullah Orçan. (Foto: İHA) KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRDİ Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevli olan ve memleketine yıllık izne gelen polis memuru Seyfullah Orçan, tarafları yatıştırmak ve kavgayı sonlandırmak amacıyla araya girdi.