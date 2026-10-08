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Husumeti bitirmek isterken pompalı dehşetinin ortasında kaldı: Polis memuru Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen yıllık izindeki polis memuru Seyfullah Orçan, kuzeninin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybetti.

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Husumeti bitirmek isterken pompalı dehşetinin ortasında kaldı: Polis memuru Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kavga eden akrabalarını ayırmaya çalışan polis memuru Seyfullah Orçan, kuzeni Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi olarak hayatını kaybetti. Yıllık izinde olduğu öğrenilen polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Video Oynatma İkonu Kahramanmaraş'ta acı olay: Kavganın ortasında kalan polis yaşamını yitirdi

Hayatını kaybeden polis memuru Seyfullah Orçan. (Foto: İHA)Hayatını kaybeden polis memuru Seyfullah Orçan. (Foto: İHA)

KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ARAYA GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevli olan ve memleketine yıllık izne gelen polis memuru Seyfullah Orçan, tarafları yatıştırmak ve kavgayı sonlandırmak amacıyla araya girdi.

Olayın gerçekleştiği yer. (Foto: DHA)Olayın gerçekleştiği yer. (Foto: DHA)

KUZENİNİN TÜFEĞİNDEN ÇIKAN SAÇMALARLA CAN VERDİ

Kavga anında kuzeni Alihan Orçan'ın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Seyfullah Orçan'a isabet etti.

İhbar üzerine adrese derhal sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Orçan, ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kavgada silahı kullandığı belirlenen şüpheli Alihan Orçan, jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma sürdürülüyor.

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