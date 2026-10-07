Çorum'da otomobil ile cip çarpıştı: 4 kişi öldü! Yeni nişanlı çiftin mutlulukları yarım kaldı
Çorum-İskilip kara yolunda otomobil ile cipin çarpışması sonucu biri 6 yaşındaki çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi.
Çorum'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI
Zehra Betül Yılmaz idaresindeki 19 AHJ 649 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Ceritbeli mevkisinde Mert Üstünel'in kullandığı 19 DR 008 plakalı ciple çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücüler Zehra Betül Yılmaz ve Mert Üstünel ile otomobilde bulunan 6 yaşındaki Hüsra Lal, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Ömer Cebeci, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Münevver Lal'ın ise aynı hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
BİR GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞLARDI
Kazada hayatını kaybeden Zehra Betül Yılmaz ile Ömer Cebeci'nin bir gün önce nişan töreni yaptıkları öğrenildi.
Kaza nedeniyle Çorum-İskilip kara yolunda ulaşım jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı. Cenazeler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.