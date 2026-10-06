CANLI YAYIN
Geri

Yağış sonrası ormanlarda ortaya çıktı! Bolu’da kova kova toplanıyor, kilosu 600 TL’ye satılıyor

Bolu’da yağışların ardından ormanlarda görülmeye başlayan kanlıca mantarı, vatandaşların geçim kapılarından biri oldu. Sabahın erken saatlerinde ormana giderek mantar toplayan vatandaşlar, ürünleri halk pazarlarında kilosu 500 ila 600 liradan satışa sunuyor. Kanlıca mantarı, pazarlarda yoğun ilgi görüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yağış sonrası ormanlarda ortaya çıktı! Bolu’da kova kova toplanıyor, kilosu 600 TL’ye satılıyor

Bolu'da etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda mantarlar görülmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinde ormanlara giden vatandaşlar, topladıkları kanlıca mantarlarını kovalara doldurarak halk pazarlarında satışa çıkarıyor.

Bolu’da yağışların ardından ormanlarda kanlıca mantarı görülmeye başladı. (Foto: İHA)Bolu’da yağışların ardından ormanlarda kanlıca mantarı görülmeye başladı. (Foto: İHA)

Pazarda kilosu 500 ile 600 lira arasında satılan kanlıca mantarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kanlıca mantarının pazarlardaki kilogram fiyatı 500 ila 600 lira arasında değişiyor. (Foto: İHA)Kanlıca mantarının pazarlardaki kilogram fiyatı 500 ila 600 lira arasında değişiyor. (Foto: İHA)

"SABAH NAMAZINA KALKIP ORMANA GİDİYORUZ"

Topladığı mantarları pazarda satışa çıkaran Aliye Şener, kanlıca mantarına talebin yüksek olduğunu belirterek, "Allah'a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz.

Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var. Kanlıca dışında tellice ve kayışkıran mantarları da çıkıyor ama en çok talep kanlıcaya.

Mantar yeni çıkıyor, daha toplaması zor. Her yerde bulunmuyor. Kanlıca mantarının kilosu 500-600 lira arasında değişiyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yağış sonrası ormanlarda ortaya çıktı! Bolu’da kova kova toplanıyor, kilosu 600 TL’ye satılıyor-4 Yağış sonrası ormanlarda ortaya çıktı! Bolu’da kova kova toplanıyor, kilosu 600 TL’ye satılıyor-5 Yağış sonrası ormanlarda ortaya çıktı! Bolu’da kova kova toplanıyor, kilosu 600 TL’ye satılıyor-6
Mardin'de FETÖ paylaşımı davası sonuçlandı: Sanık hakkında hapis kararı
SONRAKİ HABER

"Gözlüğüm yoktu dikkatsizlikten yaptım"
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler