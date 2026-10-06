Yağış sonrası ormanlarda ortaya çıktı! Bolu’da kova kova toplanıyor, kilosu 600 TL’ye satılıyor
Bolu’da yağışların ardından ormanlarda görülmeye başlayan kanlıca mantarı, vatandaşların geçim kapılarından biri oldu. Sabahın erken saatlerinde ormana giderek mantar toplayan vatandaşlar, ürünleri halk pazarlarında kilosu 500 ila 600 liradan satışa sunuyor. Kanlıca mantarı, pazarlarda yoğun ilgi görüyor.
Bolu'da etkili olan yağışların ardından ormanlık alanlarda mantarlar görülmeye başladı.
Sabahın erken saatlerinde ormanlara giden vatandaşlar, topladıkları kanlıca mantarlarını kovalara doldurarak halk pazarlarında satışa çıkarıyor.
Pazarda kilosu 500 ile 600 lira arasında satılan kanlıca mantarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.
"SABAH NAMAZINA KALKIP ORMANA GİDİYORUZ"
Topladığı mantarları pazarda satışa çıkaran Aliye Şener, kanlıca mantarına talebin yüksek olduğunu belirterek, "Allah'a şükür mantar çıktı. Sabah namazına kalkıp ormana gidip topluyoruz.
Topladığımız mantarları Bolu halkına sunuyoruz. Vatandaşın kanlıcaya ilgisi var. Kanlıca dışında tellice ve kayışkıran mantarları da çıkıyor ama en çok talep kanlıcaya.
Mantar yeni çıkıyor, daha toplaması zor. Her yerde bulunmuyor. Kanlıca mantarının kilosu 500-600 lira arasında değişiyor" dedi.