Bartın'da balık tutmaya giden maden işçisi kayboldu: Arama çalışmaları devam ediyor
Bartın Amasra'da özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrak, dün akşam balık avlamak için denize açıldı. Eşine "Balıkları tuttum geliyorum." mesajı attıktan sonra kaybolan Mızrak'ı bulmak için sahil güvenlik, polis ve balıkçılar arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlamak için teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan maden işçisi için arama çalışması başlatıldı.
BALIK AVLAMAK İÇİN DENİZE AÇILDI
İlçede yaşayan ve özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrak (35), balık avlamak için dün akşam saatlerinde teknesiyle denize açıldı.
Yaklaşık 1,5 saat sonra eşine "Balıkları tuttum geliyorum." mesajı atan İlker Mızrak'tan aradan geçen zamana rağmen haber alamayan eşi durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri denizde, polis ekipleri ise karada İlker Mızrak'ı bulmak için arama çalışması başlattı.
Balıkçıların da katıldığı arama çalışmaları sürüyor.