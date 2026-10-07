Bartın'ın Amasra ilçesinde balık avlamak için teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan maden işçisi için arama çalışması başlatıldı.

BALIK AVLAMAK İÇİN DENİZE AÇILDI

İlçede yaşayan ve özel bir maden ocağında çalışan İlker Mızrak (35), balık avlamak için dün akşam saatlerinde teknesiyle denize açıldı.

Yaklaşık 1,5 saat sonra eşine "Balıkları tuttum geliyorum." mesajı atan İlker Mızrak'tan aradan geçen zamana rağmen haber alamayan eşi durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.