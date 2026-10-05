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Manisa'da Acar çifti cinayetinde şoke eden gerçek: Silah aynı çıktı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evlerinde tabancayla vurularak öldürülen İsa ve Mümire Acar çifti cinayetinin sırrı çözüldü. Çifti öldürdüğü belirlenen şüphelinin aynı gün ormanda intihar ettiği ortaya çıktı.

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Manisa'da Acar çifti cinayetinde şoke eden gerçek: Silah aynı çıktı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ile eşi Mümire Acar'ın (54) evlerinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Aynı gün ormanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan İlhan Ağlamazlar'ın (40), kullandığı silahın kriminal incelemesinde Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi. Ağlamazlar'ın alacak meselesinden çifti öldürüp, intihar ettiği belirtildi.

ÇİFTİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, 26 Eylül'de Yunusemre ilçesine bağlı Bağyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar ve eşi Mümire Acar'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için çiftin evine gitti. Saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlhan Ağlamazlar'ın İsa ve Mümire Acar'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşıldı. (Foto: DHA)İlhan Ağlamazlar'ın İsa ve Mümire Acar'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşıldı. (Foto: DHA)

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İsa ve Mümire Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Geçen yıl evlendikleri öğrenilen çiftin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

CESEDİN İLHAN AĞLAMAZLAR'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, aynı gün Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında, ormanda başından tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin İlhan Ağlamazlar'a ait olduğu belirlendi. Ağlamazlar'ın ölümüyle ilgili yapılan incelemede olayın intihar olduğu değerlendirildi.

İlhan Ağlamazlar'ın intihar ettiği anlaşıldı. (Foto: DHA)İlhan Ağlamazlar'ın intihar ettiği anlaşıldı. (Foto: DHA)

CİNAYETİ BALİSTİK RAPORU AYDINLATTI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Ağlamazlar'ın yaşamına son verdiği tabancayı incelemeye gönderdi. İzmir Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan Balistik İnceleme Raporu sonucunda, Ağlamazlar'ın kullandığı tabancanın Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu belirlendi. Bunun üzerine cinayetin Ağlamazlar tarafından işlendiği, daha sonra da yaşamına son verdiği tespit edildi. Olayın, taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı bildirildi.

Manisada çifte cinayet: İsa ve Mümire Acar ölü bulunduManisada çifte cinayet: İsa ve Mümire Acar ölü bulundu
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