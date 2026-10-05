Bursa'da alkol denetimini gören sürücü, lüks spor otomobilini geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kısa sürede otomobili bulsa da, sürücü çalılıklara kaçtı. Burada uyuyan sürücü, kendisini bulan ekiplere, " Uyuyordum ya, horladım mı?" diye sordu. Alkolmetreyi de üflemeyen sürücü yaya olarak tekrar kaçtı. Sürücüye 550 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise otoparka çekildi. Daha önce de 2 kez yakalanan şahsın ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.

Polisten kaçan sürücü uyurken bulundu. (Foto: DHA)



"UYUYORDUM YA, HORLADIM MI?"

Otomobil sürücüsü Kaya Ali A.'yı uyurken bulan ekipler, sürücüye "Ne yapıyorsun burada?" diye sordu. Sürücü ise, "Uyuyordum ya, horladım mı?" diye cevap verdi. Sonrasında gazetecinin "Orada uyunur mu abi?" sorusuna ise, "Vallahi uyumuşum" diye cevap veren sürücü sonrasında polislerle sohbet etmeye başladı. Yoldan geçen araçları gören sürücü, "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana?" dedi.

EHLİYETİNE 2042'YE KADAR EL KONULDU

Polis memurunun alkolmetreyi uzatması sonrası üflemeyeceğini söyleyen sürücü, bir anda koşarak kaçtı. Sürücüye, 550 bin lira idari para cezası kesilirken, 10 milyonluk otomobil ise 60 gün süreyle men edilerek otoparka çekildi.