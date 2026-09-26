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Manisa'da çifte cinayet: İsa ve Mümire acar ölü bulundu

Manisa Yunusemre'ye bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde yaşayan Acar çiftinden haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri evde kan donduran manzarayla karşılaştı. İsa ve Mümire Acar çiftinin tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Manisa'da çifte cinayet: İsa ve Mümire acar ölü bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar (56) ve eşi Mümire Acar (54), evlerinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Evli çift evlerinde ölü bulundu. (Fotoğraf: DHA)Evli çift evlerinde ölü bulundu. (Fotoğraf: DHA)

Olay, Yunusemre ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayide oto kaporta dükkanı bulunan İsa Acar ve eşi Mümire Acar'dan haber alamayan yakınları, kontrol için evlerine gitti. Bugün saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öldüklerini çiftin yakınları fark etti. (Footğraf: DHA)Öldüklerini çiftin yakınları fark etti. (Footğraf: DHA)

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İsa ve Mümire Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedenlerinde yapılan incelemede, tabancayla vurularak öldürüldükleri tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Talihsiz çiftin geçen yıl dünya evine girdiği öğrenildi. (Fotoğraf: DHA)Talihsiz çiftin geçen yıl dünya evine girdiği öğrenildi. (Fotoğraf: DHA)

GEÇEN YIL EVLENMİŞLERDİ

Çiftin geçen yıl evlendikleri öğrenildi. Ekipler, cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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