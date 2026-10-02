Durupınar Formasyonu'nda Nuh'un Gemisi'ne ilişkin yürütülen bilimsel araştırmalar tamamlandı. (Foto: İHA)



360'A YAKIN NUMUNE İNCELENECEK

Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu düşünülen alanda incelemelerde bulunan Vali Önder Bozkurt, araştırma ekibinin gerekli izin süreçlerinin ardından bölgede yaklaşık üç ay boyunca çalışma yürüttüğünü belirterek, projenin farklı bilim dallarını bir araya getirdiğini söyledi. Bozkurt, "Özellikle araştırma birçok farklı disiplini bir araya getiriyor. Hem jeofizik hem jeoloji hem de arkeoloji bilimleri. Hatta teoloji bilimini de bunun içerisine dahil etmek mümkün. Sizlerin de malum olduğu üzere Nuh'un Gemisi ve Nuh'un Tufanı birçok semavi dinin kitaplarında ve kendi kitabımız Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerde ve surelerde de geçmektedir. İşte bu noktada bu araştırma, teknolojinin, arkeoloji ve jeoloji biliminin, jeofizik biliminin gelmiş olduğu araştırma ve gelişimde, özellikle teknolojik anlamda yeni alet ve makinelerin bu alanda kullanılmasıyla bir araya gelmiş olacak. Söylediğim gibi, beş farklı ülkeden 20'ye yakın araştırmacı burada görev aldı ve üç aylık çalışmalarını tamamladılar. Kış döneminde alandan gerek toprak numuneleri gerekse yeraltı gözlem cihazlarından elde ettikleri bulguları laboratuvar ortamında analiz edecekler. Yaklaşık 360'a yakın toprak numunesi alınmış durumda ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin laboratuvarında bu numuneler incelenecek, araştırılacak ve sonuçları bilim dünyasına katkı anlamında kamuoyuyla paylaşılacak" dedi.