Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi olduğuna inanılan gemi biçimindeki coğrafi oluşumda yürütülen araştırmalarda saha çalışmaları tamamlandı. Araştırma ekibinde başkan yardımcısı olarak görev alan Amerikalı Andrew Jones, karotlu sondaj çalışmalarında sürekli toprak numunesi alındığını, radar taramalarında ise yüzeyin altında bazı anomaliler tespit edildiğini söyledi. Elde edilen bulguların, yapının doğal mı yoksa insan yapımı mı olduğunun belirlenmesi için laboratuvar çalışmalarının sürdüğünü belirten Jones, raporun gelecek yıl nisan veya mayıs aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Gemi şeklindeki oluşum, 11 Eylül 1959'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çıkaran Harita Mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından keşfedildi. Keşfin ardından bölgenin Nuh'un Gemisi'nin kalıntısı olabileceği iddiasıyla çok sayıda yerli ve yabancı araştırmacı bölgede çalışma yaptı.

Araştırmacı Andrew Jones. (Foto: DHA)

Bölgede gerçekleştirilen araştırmada, dron ile arazinin güncel yapısı modellenirken, yeni nesil radar sistemiyle de yüzeyin altı tarandı. Oluşumun farklı noktalarından yaklaşık bin toprak numunesi alınarak laboratuvarlarda incelenmek üzere gönderildi. Ayrıca karotlu sondaj çalışmaları gerçekleştirildi.

YAPININ TAMAMEN TOPRAKTAN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Projede başkan yardımcısı olarak görev alan Andrew Jones, araştırmanın bu sezonki en önemli bulgularından birinin oluşumun yekpare bir kaya kütlesinden meydana gelmediğinin görülmesi olduğunu söyledi. Jones, karotlu sondaj sırasında sürekli toprak numunesi elde edildiğini belirterek, "Bazı kişiler buranın doğal bir oluşum olduğunu, yekpare bir kaya olduğunu ve milyonlarca yıl içerisinde aşınarak gemi şeklini aldığını öne sürüyordu. Ancak sondajla elde ettiğimiz en büyük bulgu, yapının tamamen toprak olduğudur. Alanda bazı büyük kaya blokları var fakat karot makinesi sürekli toprak numuneleri çıkardı" dedi.