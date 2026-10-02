Güngören ters yönden dönen minibüse tramvay çarptı: Kaza anı kamerada
Güngören'de ters yönden dönüş yapmaya çalışan ticari minibüse tramvay çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde ters yönden dönüş yapan ticari minibüs ile tramvay çarpıştı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen ticari minibüs, ters yönden dönüş yaptığı sırada tramvayla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs savruldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
TRAMVAYIN MİNİBÜSE ÇARPTIĞI AN KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tramvayın minibüse çarptığı ve minibüsün çarpmanın etkisiyle savrulduğu görüldü.
HER HAFTA KAZA OLUYOR
Dönüşü olmayan yerden dönüş yapıldığını ifade eden Ömer Aydın, "Burada sürekli aynı kazalar oluyor. Buradaki problemi çözsünler. Yol tramvayın yolu. Kırmızı ışık yanarken bunlar buradan dönüyor. Burada devamlı haftada 2-3 defa kaza oluyor. Buranın problemini çözsünler. Vatandaşa yazık günah değil mi?" şeklinde konuştu.
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