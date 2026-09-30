Sapanca Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün kentte dün ve önceki gün etkili olan kuvvetli yağışla ilgili rapor yayımladığı belirtildi.

Sakarya Karasu'da son 27 yılın rekor yağışı gerçekleşti. (Foto: İHA)

15 MİLYON METREKÜP SU DÜŞTÜ

Raporda, göle, şehre içme suyu açısından 3 ay boyunca yetecek miktar olan 15 milyon metreküp su düştüğü bilgisine yer verildi.

Kuvvetli yağışın kentte iki gün etkili olduğu hatırlatılan açıklamada, "Şehrin dört bir yanında meydana gelen olumsuzluklara 560 personel ve 225 araçla 48 saattir hiç ara vermeden müdahale ediyoruz. Hayat normale dönene kadar nöbetimize devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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