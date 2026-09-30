Sakarya Karasu'da son 27 yılın rekor yağışı: Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30 santimetre arttı
Sakarya'da etkili olan kuvvetli yağışlarla, kentin en önemli içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi. Son yağışlarla birlikte göle içme suyu açısından 3 ay yetecek ölçüde 15 milyon metreküp su düştü.
Sakarya'da iki gün etkili olan kuvvetli yağış sonucu Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi yükseldi.
SAPANCA GÖLÜ'NÜN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ
Sapanca Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün kentte dün ve önceki gün etkili olan kuvvetli yağışla ilgili rapor yayımladığı belirtildi.
Açıklanan verilere göre, Sapanca Gölü'nün su seviyesinin, son yağışların ardından 30 santimetre artışla 29,85 metreye çıktığı kaydedildi.
15 MİLYON METREKÜP SU DÜŞTÜ
Raporda, göle, şehre içme suyu açısından 3 ay boyunca yetecek miktar olan 15 milyon metreküp su düştüğü bilgisine yer verildi.
Kuvvetli yağışın kentte iki gün etkili olduğu hatırlatılan açıklamada, "Şehrin dört bir yanında meydana gelen olumsuzluklara 560 personel ve 225 araçla 48 saattir hiç ara vermeden müdahale ediyoruz. Hayat normale dönene kadar nöbetimize devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.