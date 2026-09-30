İstanbul'un Avcılar ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada Bastığı rögar kapağının açılması sonucu yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen 76 yaşındaki kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAPAĞA BASMASIYLA AŞAĞI DÜŞMESİ BİR OLDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen 76 yaşındaki kadın, üstü tam kapanmamış veya sabitleşmemiş olan rögar kapağının üzerine bastı. Aniden dikey konuma geçen kapak yüzünden talihsiz kadın, yaklaşık 4 metre derinlikteki rögar çukuruna düştü.