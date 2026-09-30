Avcılar "rögar" faciası: 76 yaşındaki kadın 4 metrelik çukura düştü!
Avcılar'da kaldırımda yürürken tam sabitlenmeyen rögar kapağına basan 76 yaşındaki kadın, kapak aniden açılınca 4 metre derinliğindeki çukura düştü. Talihsiz kadın düştüğü çukurdan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada Bastığı rögar kapağının açılması sonucu yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen 76 yaşındaki kadın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
KAPAĞA BASMASIYLA AŞAĞI DÜŞMESİ BİR OLDU
Olay, saat 13.00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen 76 yaşındaki kadın, üstü tam kapanmamış veya sabitleşmemiş olan rögar kapağının üzerine bastı. Aniden dikey konuma geçen kapak yüzünden talihsiz kadın, yaklaşık 4 metre derinlikteki rögar çukuruna düştü.
O ANLAR KAMERADA
Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çukura inerek yaralı kadını bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise kadının kapağa bastığı ve saniyeler içinde rögara düşerek gözden kaybolduğu anlar net bir şekilde yer aldı.