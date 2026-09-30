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Girne açıklarındaki faciada acı haber: Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin batması sonucu kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

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Girne açıklarındaki faciada acı haber: Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemide kaybolduktan günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar (51) son yolculuklarına uğurlandı.

Mehmet Asaf Biçer'in (5) cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. (Foto: DHA)Mehmet Asaf Biçer'in (5) cenazesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. (Foto: DHA)

ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada kaybolan Mehmet Asaf Biçer (5) ve Nihat Pancar'ın dün cansız cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayda ölü sayısı 18'e yükseldi.

Nihat Pancar'ın (51) cenazesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde toprağa verildi. (Foto: DHA)Nihat Pancar'ın (51) cenazesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde toprağa verildi. (Foto: DHA)

Biçer ve Pancar'ın cenazeleri, işlemlerinin ardından Hatay'a getirildi. Ailesiyle tatilden dönerken meydana gelen kazada ablası Saliha Miray ile kaybolan Mehmet Asaf Biçer'in cenazesi Reyhanlı ilçesinde, aşçı olarak çalıştığı iş yerinden izin alıp, ailesine sürpriz yapmak için memleketine tatile gelirken hayatını kaybeden Nihat Pancar'ın cenazesi ise Samandağ ilçesinde yakınları ve çok sayıda kişinin katılımıyla toprağa verildi.

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