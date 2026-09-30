Sakarya Karasu'da son 27 yılın rekor yağışı: Darıçayırı'nda sel ve su taşkınları yaşandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan ve son 27 yılın en yüksek seviyesine ulaşan şiddetli sağanak, Darıçayırı Mahallesi'nde sele yol açtı. Metrekareye 150 kilogramdan fazla yağışın düştüğü bölgede tarım arazileri ve yerleşim yerleri zarar görürken, can kaybı yaşanmadı.
Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde, meteorolojik uyarının ardından dün başlayan yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun şekilde devam etti. Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.
Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
SAPANCA'DA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU
Sapanca'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı güzergahlarda trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler su birikintilerinin bulunduğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İlçedeki bazı dereler taşarken, düşük kotta bulunan bazı evleri su bastı. Kurtköy ve Yanık deresi güzergahlarındaki bazı yollar taşkın nedeniyle ulaşıma kapanırken, yer yer yollarda ve köprü geçişlerinde çökmeler meydana geldi.
Yaşanan olumsuzluklara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sapanca Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
EN FAZLA YAĞIŞ GÖLKENT'TE KAYDEDİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sakarya genelinde en yüksek yağış Ferizli ilçesi Gölkent'te kaydedildi. Bölgede metrekareye 150,5 kilogram yağış düştü.
Ferizli ilçe merkezinde 134,1, Karapürçek'te 143,4, Adapazarı'nda 133,6, Akyazı'da 129,1, Hendek Yeniyayla'da 126,8, Hendek ilçe merkezinde 108,3, Kaynarca'da 111,3, Serdivan'da 106,7, Pamukova Akçay Barajı'nda 103,1 ve Kocaali'de 94,6 kilogram yağış kaydedildi.
Geyve ilçe merkezinde 60,8, Geyve Hisarlık'ta 44,9, Pamukova'da 30,7, Karasu'da 53,7, Kocaali'de 48,9, Taraklı'da 64 ve Sapanca'da 73,6 kilogram yağış ölçüldü. Kent genelinde ekiplerin çalışmaları sürerken, yaşanan olumsuzluklarda can kaybı olmadığı belirtildi.
SAĞANAK AKYAZI'YI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sakarya'da etkili olan sağanak, Akyazı ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı derelerde su seviyeleri yükselirken, ulaşımda da aksamalar yaşandı.
Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İlçede Altındere-Akyazı yolu da Yağcılar Köprüsü mevkisinde ulaşıma kapandı. Öte yandan ilçenin Çatalköprü Mahallesi'ndeki Mudurnu Köprüsü de Mudurnu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Akyazı Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları ve bölgelerde görev yapan ekiplerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.
Ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmaları sürerken, kapatılan yolların durumunun yağış ve su seviyelerindeki gelişmelere göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.
Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Deresi'nin debisi yükseldi. Dere üzerinde bulunan ahşap asma köprü, su debisinin artmasıyla sular altında kaldı. Bir vatandaş, cep telefonuyla köprüyü görüntüleyip, 'Dayan oğlum, biraz daha dayan. Yakma bizi' dedi.
YAĞIŞIN ARDINDAN FIRTINA UYARISI GELDİ
Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından Valilik, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi içinden geçen derenin taşması sonucu mahallede 4 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı. Yoğun akıntıya rağmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri botlarla mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılanlar güvenli bölgeye götürülürken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
"SON 27 YILIN EN KUVVETLİ YAĞIŞI"
Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak, Darıçayırı Mahallesi'nde sele neden oldu. Metrekareye 150 kilogramdan fazla yağışın düştüğü bölgede dere yatakları taştı, bazı yerleşim alanları ve yollar su altında kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, selden etkilenen Darıçayırı Mahallesi'ne giderek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bilgi alan Alemdar, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Bölgede açıklamalarda bulunan Alemdar, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirterek, "Devletimiz burada, ekiplerimiz yanınızda. Tek yürek olduk, sahadayız, yanınızdayız. Son 27 yılın en kuvvetli yağışıyla karşı karşıyayız. Bulunduğumuz bölgeye metrekare başına 150 kilogram yağmur düştü. Tüm kurumlar tek vücut halinde el birliğiyle tahribatı ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Devletimiz burada. AFAD, Jandarma, UMKE ekiplerimiz görevinin başındadır ve gerekli müdahaleyi yapmaktadır" diye konuştu.
"İNSAN HAYATI KONUSUNDA OLUMSUZLUK YAŞANMADI"
Yağış nedeniyle bölgede büyük tahribat oluştuğunu belirten Alemdar, "Çok şükür insan hayatı konusunda bir olumsuzluk yaşamadık, hiçbir kaybımız yok. Allah izin verirse iş makinelerimizin dere yatağında ve yerleşim alanlarında yaptığı müdahaleyle hayat normale dönecek. Bu yağmuru belki çoğumuz hayatımızda yaşamadı, her şeyin bir anda olduğunu gördük. Büyükşehir vatandaşlarımızın yanındadır. Herkes müsterih olsun, olumsuzlukları birliktelik içinde aşacağız" ifadelerini kullandı.
50 ARAÇ VE 80 PERSONEL SAHADA
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ve Yol Bakım ekiplerinin Darıçayırı'nda 50 araç ve 80 personelle çalışma yürüttüğü belirtildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı 3 araç ve 8 personel de bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için görev yapıyor. Ekiplerin, dere yatakları ve yerleşim alanlarında oluşan tahribatın giderilmesi, ulaşımın normale dönmesi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
GEYVE'DE YOL ÇÖKTÜ
Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle Geyve ilçesinde Karaçay Deresi taşma noktasına geldi. Derenin yanında bulunan yolda çökme yaşandı.
BAKAN ÇİFTÇİ: DAİMA MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daima milletimizin yanındayız. Devletimiz, iyi günde olduğu gibi zor günde de milletimizin yanındadır. Sakarya'da yaşanan sel felaketinde vatandaşlarımızı güvenli bölgelere tahliye etmek için olağanüstü gayret gösteren AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerimiz, büyük bir fedakarlık örneği sergilemiştir. Tam bir koordinasyon ve uyum içinde yürütülen bu zorlu kurtarma çalışmaları, devletimizin gücünü, hızını ve şefkatini bir kez daha göstermiştir. Milletimizin can güvenliği için gece gündüz demeden, zorlu hava ve arazi şartlarında büyük bir özveriyle görev yapan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.
KÜMESİ SU BASTI, BİNLERCE TAVUK ÖLDÜ
Sakarya'da etkili olan sağanak yağışların ardından birçok bölgede sel ve su baskınları yaşandı. Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi'nde Hasan Kılıç'a ait 11 bin kapasiteli tavuk kümesi de sular altında kaldı. Kümes sahibi Hasan Kılıç ve yakınlarının müdahalesine rağmen su baskını nedeniyle yüzlerce yetişkin tavuk öldü.
SAKARYA'DA 4 İLÇEDE 18 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle Akyazı, Erenler, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde bulunan 18 okulda, 30 Eylül Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi.
Eğitime ara verilen okullar:
- Akyazı'da Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu, Kuzuluk İlkokulu, Mehmet Soykan İlkokulu, Topçusırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulu/Ortaokulu ve Yağcılar İlkokulu.
- Erenler'de Abdullah Esma Kocabıyık İlkokulu/Ortaokulu, Ali Dilmen İlkokulu, Ekinli İlkokulu/Ortaokulu, Erenler Ortaokulu, Hacı Mehmet Akkoç Ortaokulu, Şeyhköy Anasınıfı (TEV Esat Egesoy Bedia Başgöz İlkokulu/Ortaokulu), Çaybaşı Yeniköy İlkokulu ve Yunus Çiloğlu Ortaokulu.
- Karapürçek'te Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Lisesi, Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu ve Şehit Mustafa Geyve İlkokulu/Ortaokulu.
- Karasu'da; Şehit Oktay Demirci İlkokulu/Ortaokulu.
Öte yandan Karasu ilçesinde, Darıçayırı Deresi'nin taşması sonucu sel sularıyla kaplanan Darıçayırı Mahallesi dronla görüntülendi.