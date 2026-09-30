Yaşanan olumsuzluklara Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Sapanca Belediyesi ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Sapanca'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı güzergahlarda trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler su birikintilerinin bulunduğu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. İlçedeki bazı dereler taşarken, düşük kotta bulunan bazı evleri su bastı. Kurtköy ve Yanık deresi güzergahlarındaki bazı yollar taşkın nedeniyle ulaşıma kapanırken, yer yer yollarda ve köprü geçişlerinde çökmeler meydana geldi.

SAPANCA'DA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde, meteorolojik uyarının ardından dün başlayan yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun şekilde devam etti. Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.

Akyazı-Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapatıldı. İlçede Altındere-Akyazı yolu da Yağcılar Köprüsü mevkisinde ulaşıma kapandı. Öte yandan ilçenin Çatalköprü Mahallesi'ndeki Mudurnu Köprüsü de Mudurnu Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi ve taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Sakarya'da etkili olan sağanak, Akyazı ve çevresinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı derelerde su seviyeleri yükselirken, ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Geyve ilçe merkezinde 60,8, Geyve Hisarlık'ta 44,9, Pamukova'da 30,7, Karasu'da 53,7, Kocaali'de 48,9, Taraklı'da 64 ve Sapanca'da 73,6 kilogram yağış ölçüldü. Kent genelinde ekiplerin çalışmaları sürerken, yaşanan olumsuzluklarda can kaybı olmadığı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sakarya genelinde en yüksek yağış Ferizli ilçesi Gölkent'te kaydedildi. Bölgede metrekareye 150,5 kilogram yağış düştü.

Darıçayırı'nda metrekare başına düşen yağış miktarı 150 kilogramı aştı. (Fotoğraf: AA)

Akyazı Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları ve bölgelerde görev yapan ekiplerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi.

Ekiplerin yağışın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmaları sürerken, kapatılan yolların durumunun yağış ve su seviyelerindeki gelişmelere göre yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle İstanbul Deresi'nin debisi yükseldi. Dere üzerinde bulunan ahşap asma köprü, su debisinin artmasıyla sular altında kaldı. Bir vatandaş, cep telefonuyla köprüyü görüntüleyip, 'Dayan oğlum, biraz daha dayan. Yakma bizi' dedi.

YAĞIŞIN ARDINDAN FIRTINA UYARISI GELDİ

Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından Valilik, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi içinden geçen derenin taşması sonucu mahallede 4 kişi farklı noktalarda mahsur kaldı. Yoğun akıntıya rağmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri botlarla mahsur kalanları kurtardı. Kurtarılanlar güvenli bölgeye götürülürken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"SON 27 YILIN EN KUVVETLİ YAĞIŞI"

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sağanak, Darıçayırı Mahallesi'nde sele neden oldu. Metrekareye 150 kilogramdan fazla yağışın düştüğü bölgede dere yatakları taştı, bazı yerleşim alanları ve yollar su altında kaldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, selden etkilenen Darıçayırı Mahallesi'ne giderek bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden bilgi alan Alemdar, vatandaşlarla da bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Bölgede açıklamalarda bulunan Alemdar, tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığını belirterek, "Devletimiz burada, ekiplerimiz yanınızda. Tek yürek olduk, sahadayız, yanınızdayız. Son 27 yılın en kuvvetli yağışıyla karşı karşıyayız. Bulunduğumuz bölgeye metrekare başına 150 kilogram yağmur düştü. Tüm kurumlar tek vücut halinde el birliğiyle tahribatı ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Devletimiz burada. AFAD, Jandarma, UMKE ekiplerimiz görevinin başındadır ve gerekli müdahaleyi yapmaktadır" diye konuştu.