Gemi faciasında olanları acılı anne anlattı: Kaybolan Biçer kardeşlerin annesi konuştu
Kuzey Kıbrıs'tan Mersin'e seyir halindeyken batan Filojet yolcu gemisi faciasında 8 kişi hayatını kaybederken, aralarında Biçer ailesinin çocukları Saliha Miray (12) ve Mehmet Asaf'ın (9) da bulunduğu 18 kayıp için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. "Kızım ellerimden kayıp gitti" sözleriyle yürekleri dağlayan anne Ayten Biçer, kazadan hemen önce mürettebatın sözlerini ve facianın ardındaki skandal ihmaller zincirini gözyaşlarıyla anlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kalkıp Mersin Taşucu Limanı'na doğru seyir halindeyken sulara gömülen Filojet yolcu gemisi faciasının ardından bölgede arama ve kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.
Yaşanan felakette 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu açıklandı. Kayıp şahıslar arasında, Hatay'dan seyahat eden Biçer ailesinin küçük fertleri 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 9 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer de yer alıyor.
"KIZIM ELİMDEN KAYIP GİTTİ"
Tatil amacıyla Girne'yi tercih eden Hayri ve Ayten Biçer çifti, memleketlerine dönerken büyük bir felaketle sarsıldı.
Evlatlarından herhangi bir haber alamayan anne Ayten Biçer, geminin devrildiği andaki dehşet anlarını ve çocuklarının yaşadığı son dakikaları gözyaşlarına boğularak dile getirdi.
Kendisinin ve eşinin çevrede bulunanların yardımıyla kurtulduğunu belirten acılı anne, "Oğlum babasının yakasından tutmuş, kızım ise benim elimi tutuyordu. Her tarafta mazot vardı ve kaygandı. Bu sırada üzerimize valiz düştü. Kızım anne ne olur elimi bırakma diye bağırıyordu. Kızım elimden yağ gibi kayıp gitti. Çocuklarım geminin içinde sıkışmış olabilir." dedi.
"ÇOCUKLARIMA CAN YELEĞİ VERMEDİLER"
Kaza sonrası mürettebat tarafından çocuklarına can yeleği verilmediğini belirten anne Ayten Biçer; "Yetkililere su kaçağı olduğunu söyledik. Bize 'Ayağınız hiç mi suya değmedi. Kalkın başka bir tarafa oturun.' dediler. Bize fırtınanın kısa sürede geçeceğini söylediler. Biz dönmelerini istedik ama bizi dinlemediler. Ortalık ana baba günüydü. Evlatlarım can yeleksiz gitti." diye konuştu.
AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Biçer ailesi korkunç kazanın ardından çocuklarından haber bekliyor. Kayıp 18 kişiyi bulmak için bölgede arama-kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor.