Kıbrıs'tan ailesine sürpriz yapmak için yola çıktı batan gemide kayboldu
Girne'den Mersin'e doğru yola çıkan gemide kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın, ailesine sürpriz yapmak için yolculuğundan haber vermediği ortaya çıktı. Hatay'daki ailesinin umutlu bekleyişi sürerken eşi Özlem Pancar, “Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasında kaybolan 51 yaşındaki Nihat Pancar'ın ailesine sürpriz yapmak için dönüş yolculuğunu haber vermediği ortaya çıktı.
Girne'den Mersin'e gitmek üzere hareket eden gemide yolculuk yapan Pancar'dan kazanın ardından haber alınamadı. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Yaylıca Mahallesi'ndeki ailesinin umutlu bekleyişi ise sürüyor.
Pancar'ın kazada hayatını kaybedenler ve hastanede tedavi görenler arasında olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarında kendisinden gelecek iyi haber bekleniyor.
3 AY ÖNCE İŞ ARAMAK İÇİN KKTC'YE GİTMİŞTİ
Nihat Pancar'ın eşi Özlem Pancar, eşinin aşçı olduğunu ve yaklaşık 3 ay önce iş aramak amacıyla KKTC'ye gittiğini anlattı. Pancar'ın dönüş yolculuğundan ailesine söz etmediğini belirten Özlem Pancar, eşinin kendilerine sürpriz yapmak istediğini söyledi.
Eşiyle son olarak saat 10.30 sıralarında görüştüklerini anlatan Pancar, kızlarının babasına ne zaman geleceğini sorduğunu ve babasının geleceğini söylediğini aktardı.
Özlem Pancar, eşinin kayınpederini arayarak 1 Eylül'de geleceğini söylediğini ancak kendilerinin bundan haberdar olmadığını belirtti.
"FERİBOTA BİNERKEN HİÇBİRİMİZE HABER VERMEDİ"
Özlem Pancar, eşinin dönüşünü gizli tuttuğunu belirterek, "Gelecekti, sürpriz yapacaktı bize ama kısmet olmadı. Feribota binerken de hiçbirimize haber vermedi" dedi.
Eşinin sağ bulunacağına dair umudunu koruduğunu belirten Pancar, hayatını kaybedenler ve hastanede tedavi edilenler arasında eşinin bulunmadığını söyledi.
Pancar, "Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Kayıp olarak aranıyor, gemiye girişi var ama çıkışı yok" ifadelerini kullandı.
KIZI: GELECEĞİNİ SÖYLEMEDİ
Nihat Pancar'ın kızı Sanem Pancar da babasıyla 30 Ağustos'ta görüştüğünü ancak dönüş yolculuğundan haberdar olmadıklarını anlattı.
Sanem Pancar, babasının geleceğine veya yolculuk yapacağına ilişkin kendilerine bir şey söylemediğini, kazadan haberler aracılığıyla haberdar olduklarını belirtti.
Babasını bulabilmek için birçok yere ulaştıklarını söyleyen Pancar, ailece Hatay'da görüşüp birlikte vakit geçirmeyi planladıklarını anlattı.
Nihat Pancar'ın kardeşi Oktay Pancar da ağabeyinin sağ salim bulunmasını beklediklerini belirterek arama çalışmalarından gelecek habere umut bağladıklarını söyledi.
GEMİDEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Ailenin açıklamalarının ardından Nihat Pancar'ın kazadan önce gemide çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı.
Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, gemi su almaya başladıktan sonra Nihat Pancar'ın koltuğunda sakin şekilde oturduğu görülüyor. Kaydı yapan yolcunun ise kazadan kurtarılanlar arasında olduğu belirtildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özlem Pancar da eşinin yaşadığına dair umudunu koruduğunu ve kendisinden gelecek haberi beklediklerini söyledi.
20 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi yolcu gemisi, Girne açıklarında alabora oldu.
Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 241 yolcu kurtarıldı. Nihat Pancar'ın da aralarında bulunduğu kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.