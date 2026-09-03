Kıbrıs'tan ailesine sürpriz yapmak için yola çıktı batan gemide kayboldu

"FERİBOTA BİNERKEN HİÇBİRİMİZE HABER VERMEDİ" Özlem Pancar, eşinin dönüşünü gizli tuttuğunu belirterek, "Gelecekti, sürpriz yapacaktı bize ama kısmet olmadı. Feribota binerken de hiçbirimize haber vermedi" dedi. Eşinin sağ bulunacağına dair umudunu koruduğunu belirten Pancar, hayatını kaybedenler ve hastanede tedavi edilenler arasında eşinin bulunmadığını söyledi. Pancar, "Umutluyum, bizi arayacağına dair içimde his var. Hastanede ve vefat edenlerin arasında yok. Kayıp olarak aranıyor, gemiye girişi var ama çıkışı yok" ifadelerini kullandı.

KIZI: GELECEĞİNİ SÖYLEMEDİ Nihat Pancar'ın kızı Sanem Pancar da babasıyla 30 Ağustos'ta görüştüğünü ancak dönüş yolculuğundan haberdar olmadıklarını anlattı. Sanem Pancar, babasının geleceğine veya yolculuk yapacağına ilişkin kendilerine bir şey söylemediğini, kazadan haberler aracılığıyla haberdar olduklarını belirtti. Babasını bulabilmek için birçok yere ulaştıklarını söyleyen Pancar, ailece Hatay'da görüşüp birlikte vakit geçirmeyi planladıklarını anlattı. Nihat Pancar'ın kardeşi Oktay Pancar da ağabeyinin sağ salim bulunmasını beklediklerini belirterek arama çalışmalarından gelecek habere umut bağladıklarını söyledi.