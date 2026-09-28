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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesi kaldırıma devrildi: 2 kadın yaralandı

İstanbul Kadıköy'de inşaat alanını çevreleyen metal iskeletli şantiye perdesinin kaldırıma devrilmesi sonucu yürüyen 2 kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadınların ardından polis, zabıta ve itfaiye ekipleri bölgede inceleme yaptı. İnşaattan sorumlu yöneticiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesi kaldırıma devrildi: 2 kadın yaralandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde, inşaat alanını çevreleyen metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 2 kadın, devrilen perdenin altında kalarak yaralandı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesi kaldırıma devrildi: 2 kadın yaralandı-2

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Zabıta ve itfaiye ekipleri de şantiye perdesinin devrildiği bölgede incelemelerde bulundu.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesi kaldırıma devrildi: 2 kadın yaralandı-3

İNŞAAT YÖNETİCİLERİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili inceleme başlatılırken inşaattan sorumlu yöneticiler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesi kaldırıma devrildi: 2 kadın yaralandı-5 Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesi kaldırıma devrildi: 2 kadın yaralandı-6 Kadıköy Bağdat Caddesi'nde şantiye perdesi kaldırıma devrildi: 2 kadın yaralandı-7

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