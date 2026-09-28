İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde, inşaat alanını çevreleyen metal iskeletli şantiye perdesinin bir bölümü kaldırıma devrildi. O sırada kaldırımda yürüyen 2 kadın, devrilen perdenin altında kalarak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de şantiye perdesi devrildi: 2 kadın yaralandı

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Zabıta ve itfaiye ekipleri de şantiye perdesinin devrildiği bölgede incelemelerde bulundu.